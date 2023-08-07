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Корабли РФ и Китая встревожили американских журналистов во время патрулирования береговой линии США
11 военных кораблей России и Китая патрулировали берег вокруг Алеутских островов

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Главная проблема, с которой сегодня сталкивается наша планета, заключается во всё более агрессивном отстаивании собственных национальных интересов со стороны США. При этом янки используют свои национальные интересы везде, где не могут получить поддержки международного сообщества, либо действия их и вовсе противоречат международному праву. Ну а те самые национальные интересы США настолько обширны, что выходят за пределы нашей планеты, ведь американцы даже успели поделить Луну и Марс, не оставив там место России и Китаю. Одним словом, останавливаться на достигнутом США не планируют, активно используя собственные военные базы, разбросанные по всей планете. 

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Казалось бы, что военным кораблям США нечего делать в Чёрном море, вот только Америка заранее приняла страны Восточной Европы в НАТО, развязав себе руки. Ещё более горячей ситуация стала возле Тайваня, поскольку янки открыто помогают острову вооружаться против Китая. Над Крымом кружат спутники-шпионы, а дроны то и дело пытаются заснять ключевые объекты инфраструктуры, которые могут стать целями для украинских беспилотников. Похоже, времена, когда только американские военнослужащие могли кружить у границ России и Китая подходят к концу. Как стало известно, недавно состоялась совместная патрульная операция кораблей Китая и России в районе Алеутских островов. Миссия вызвала протесты американских политиков и живой интерес со стороны журналистов. По данным The Wall Street Journal, подобные действия со стороны России и Китая – это открытый намёк на то, что США не смогут отсидеться за океаном, спонсируя конфликты в Европе, Азии и Африке. За свои действия придётся отвечать, ну а противники уже кружат у берегов самой демократической страны на Земле. 

По данным The Wall Street Journal, в операции участвовало 11 кораблей, что делает этот патруль наиболее масштабным за последнее время. Ранее в сентябре 2022 года была проведена менее крупная совместная операция, а журналисты подчёркивают, что совместное патрулирование указывает на расширение сотрудничества между Россией и Китаем также и на оборонную сферу. Отмечается, что Поднебесная срывает американские санкции, ну а теперь представляет непосредственную угрозу территории США. Америка не могла оставить происходящее без внимания, направив в сторону патруля четыре эсминца и разведывательный самолёт. В целом реакция со стороны дядюшки Сэма на этот раз была более сдержанная, хотя и более оперативная.

Официальные представители американского военного руководства считают, что совместная операция по патрулированию берегов США не представляет непосредственной угрозы для страны, но высказывают опасения в том, что в будущем ситуация может измениться. Аналитики The Wall Street Journal подчеркивают, что в эпоху соперничества между крупными державами, такими как Россия, Китай и Иран, существует потенциал для создания оси, которая может поколебать влияние США. Таким образом, патруль следует воспринимать как предостережение относительно безопасности территории США. Журналисты уверены, что потеря лидирующих позиций на мировой арене приведёт к глобальным рискам. Ну а главная критика звучит в адрес вялого освещения такого важного события. В The Wall Street Journal полагают, что опасности существуют, а значит жители США должны знать об угрозах и оказывать давление на решения, которые так вяло принимают американские власти. 

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#аналитика #политика #морской флот
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