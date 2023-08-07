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Польша и Украина договорились вместе сражаться против ЧВК «Вагнер», но не уточнили, когда и где
Польские власти продолжают нагнетать обстановку

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Многие эксперты ругают польские власти за отсутствие последовательной позиции, но на самом деле всё немного иначе, ведь Польша преследует вполне конкретные цели. Прежде всего речь идёт о постоянном давлении на Германию с целью получения значительных экономических вливаний в рамках использования польской земли в качестве перевалочного хаба для военной техники и оружия НАТО. Всё это поступает в Украину, ну а в ходе боевых действий приходит в негодность. Польша зарабатывает и здесь, разместив на своей территории цеха для ремонта танков и бронетехники НАТО. Есть также и другие возможности для давления на Германию, но самая главная цель заключается в присоединении западных областей Украины. Вообще, польские политики и не скрывают своего желания заполучить Львов, ну а размещение ЧВК «Вагнер» в Беларуси спутало полякам все планы. 

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Похоже, польские власти решили стать трудным ребёнком для НАТО, создавая военному альянсу постоянные проблемы. Уже две недели там обсуждают опасности, идущие от «вагнеровцев. В Польше уверены, что перемещение «музыкантов» к границе связано со скорой интервенций, поэтому регулярно рассказывают байки о том, как планируют бороться с Россией на своей территории. На прошлой неделе польский премьер уверял общественность в том, что два российских вертолёта на борту с ЧВК «Вагнер» нарушили границу, но в итоге так и не решился предоставить доказательств заинтересованным сторонам. Похоже, конфликт выходит на новый уровень, ведь сегодня стало известно о том, что проблему «вагнеровцев» решили обсудить военные представители Польши и Украины. По информации украинских СМИ, состоялась встреча между главой польского оперативного командования Томашем Пиотровским и командующим Объединёнными вооружёнными силами Украины Сергеем Наевым.

Подробности не сообщаются, но журналисты уверены в том, что беседа строилась вокруг совместного решения сражаться с ЧВК «Вагнер» в качестве единой силы. Обе стороны назвали положение опасным и заверили друг друга в том, что продолжат следить за ситуацией на польской границе. Ну а поскольку Польша не намерена отказываться от озвученных выше целей, то политики делают всё более громкие заявления. Сегодня выступил глава Министерства иностранных дел Павел Яблонский. Он отметил, что реальная угроза вторжения ЧВК «Вагнер» не снимается с повестки дня. По его мнению, «вагнеровцы» пока не готовы на масштабное вторжение, поэтому занимаются диверсиями на границе, а также пытаются проникнуть в Польшу малыми группами. 

Яблонский уверяет, что в случае обнаружения «музыкантов» им будет оказано достойное сопротивление, поскольку вторжение влечёт за собой опасные последствия. Политик исключил, что подобные провокации со стороны ЧВК «Вагнер» будут приравнены к боевым действиям со всеми вытекающими. При этом за всё интервью глава дипломатического ведомства Польши не привёл реальных фактов, предлагая зрителям поверить ему на слово. Отметим, что «вагнеровцы» действительно могут контролировать некоторые участки на границе с Польшей, ну а заявления о том, что 100 «музыкантов» вот-вот ворвутся в страну, вызывают напряжённость среди европейцев и приводят к нервозности и нестабильности. 

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#политика #чвк вагнер #чвк вагнера #чвк вагнер беларусь #чвк вагнер польша
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