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Артиллерия и авиация РФ разгромила большую колонну танков ВСУ включая Leopard 2 (видео)
Очередная попытка наступательной операции завершилась большими потерями

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Спустя 60 дней после начала контрнаступления украинская армия всё ещё топчется на месте, а аналитики уже подводят итоги. За это время тактика несколько раз менялась, но результаты невысокие, тогда как потери оказывают сильное давление на возможность продолжать наступление хотя бы до конца августа. При этом значительная часть ресурсов потеряна, а американские журналисты сообщают, что украинское командование вынуждено было привлечь в боевые действия стратегические запасы сил с целью достижения хоть какого-либо прогресса в ходе контрнаступления. Западная пресса констатирует, что бои продолжаются уже третий месяц, но за это время украинские вооружённые силы сумели занять участки территории, сравнимые с теми, которые были утрачены за тот же временной период. Некоторые продвижения наблюдаются южнее Орехова и на Времьевском выступе. При этом ВСУ потеряли контроль над участками на западе от линии, соединяющей Кременную и Сватово, а также вблизи Купянска.

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Ну а поскольку нужно что-то предпринимать, то командование в Киеве задействовало 10-й армейский корпус. По данным The Washington Post, бойцы были переброшены на север от села Работино. По мнению журналистов, этот этап контрнаступления направлен на преодоление линии обороны по стратегически важным направлениям. Одним из таких направлений является Работино в Запорожской области, где существуют перспективы прорыва российской обороны. Американские журналисты пишут, что украинским войскам предстоит преодолеть ещё 19 километров минных полей, инженерных сооружений и других преград, чтобы добраться до непосредственных позиций российских войск на данном участке. Оказывается, решение вовлечь резервный 10-й армейский корпус ВСУ в боевые действия было принято ещё на прошлой неделе, что и привело к усилению боевых действий на направлении Орехово.

Судя по всему, можно уже подводить промежуточные итоги очередной фазы наступления ВСУ. На видео ниже вы можете рассмотреть настоящее кладбище бронетехники. Машины разбросаны вдоль дороги, некоторые пытались съехать в кювет, но всё это оказалось бессмысленным, поскольку техника была уничтожена при помощи боевой авиации, артиллерии и ПТУР. Похоже, командование ВСУ решило, что эта дорога безопасна, поэтому такие высокие потери могут быть обусловлены самонадеянностью и неверными сведениями о расположении минных полей. На видео можно заметить, что потеряны не только советские танки, но и немецкие Leopard, а также броневики американского производства. 

Ну а пока аналитики хватаются за голову, рассказывая о полном провале наступательной операции ВСУ, бывший генерал американских войск Бен Ходжес продолжает настаивать на оптимистичных перспективах для украинской армии. По мнению Ходжеса, наличие ракет дальнего радиуса действия в арсенале украинских вооружённых сил может привести к тому, что уже к концу этого лета Крым окажется под контролем Украины. Генерал сделал ещё ряд резонансных заявлений. По его словам, за счёт новых дальнобойных систем, поставленных Украине со стороны Запада, можно рассчитывать на освобождение Донбасса в 2024 году или даже раньше. Что до Крыма, то это всего лишь небольшая прогулка. Стоит отметить, что ранее генерал прогнозировал оперативное продвижение ВСУ к Азовскому морю, захват Мариуполя и Бердянска, а также других городов за считанные недели после начала наступательной операции. Тогда Ходжес уверял, что подобные действия вынудят Россию подписать мирный план, предложенный Зеленским, ну а с тех пор всем стало ясно, что ничего из этого не случится. В итоге прогнозы Ходжеса начинают вызывать раздражение даже среди украинского командования. В украинском сегменте социальных сетей предлагают генералу Ходжесу лично взять командование ВСУ на себя и принять ответственность за ситуацию. Если он не сумеет освободить Крым до августа, то это должно стать доказательством его пустословия. В целом Ходжеса обвиняют в чрезмерном популизме и стремлении получить минуту славы за чужой счёт.


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