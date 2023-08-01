Российский инженер рассказал о том, как поводится восстановление повреждённых вертолётов

Когда российские и зарубежные эксперты анализируют ход наступательной операции ВСУ, то в первую очередь указывают на проблемы с минными полями. Отмечается, что военные эксперты в Пентагоне явно недооценили российскую инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие». Напомним, суть данной технологии заключается в быстрой постановке минных полей на расстояние до 15 километров. Используется комплекс РСЗО, который выстреливает специальными 122-мм снарядами в тут или иную область, что позволяет создавать лабиринты из минных полей. В итоге все попытки разминирования не могут увенчаться успехом, поскольку минные поля быстро восстанавливаются. И всё же, значительную часть тяжести ведения боевых действия на себя берёт фронтовая авиация, а особенно российские вертолёты Ка-52.

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Журналисты ТАСС побеседовали с одним из инженеров, обслуживающим такие машины и узнали у него некоторые любопытные подробности. По мнению оператора «Аллигатора», после выполнения задач в рамках СВО, 90% вертолётов возвращаются на аэродромы без повреждений. По словам инженера с позывным «Медведь», ежедневные вылеты приводят к повреждению отдельных элементов корпуса и обшивки, но происходит это только с каждым десятым вертолётом, тогда как все остальные проходят минимальное обслуживание и снова могут вернуться в бой. Ка-52, которые всё же попадают под огонь противника, тут же получают все необходимые восстановительные процедуры, что позволяет как можно быстрее ввести повреждённые машины в эксплуатацию.

Инженер подчёркивает, что «Аллигатор» имеет несколько важных особенностей, таких как соосное расположение несущих винтов и отсутствие рулевого винта, что обеспечивает увеличенную манёвренность машины. Кроме того, в зоне СВО используется модернизированная версия вертолёта с улучшенной системой бронирования. Журналисты также беседовали с командиром вертолёта под позывным «Маяк», который рассказал об атакующей тактике на наземные цели. Он объяснил, что Ка-52 выполняет атаки на наземные объекты с кабрирования. Это значит, что нос вертолёта поднимается выше горизонта, а ракеты запускаются по навесной траектории. В этом случае можно избежать попадания в зону поражения противовоздушной обороны противника, поскольку ракеты достигают целей на больших расстояниях. Система управления вооружения вертолёта автоматически рассчитывает необходимые параметры атаки, а после отстрела боекомплекта машина просто уходит на базу.

Напомним, в сети есть множество роликов, где можно увидеть удары российских вертолётов по скоплениям техники ВСУ, а также одиночным танкам и МБП. Во многих случаях применяются высокоточные управляемые ракеты, способные поражать противника на дальних дистанциях. Ну а учитывая высокую концентрацию ВСУ на определённых направлениях, тот факт, что только 10% «Аллигаторов» получают повреждения, говорит о грамотно выстроенной стратегии применения боевой авиации. В последнее время украинское командование перестало распространять даже фейковые кадры уничтожения российских вертолётов, а значит выживаемость пилотов действительно в приоритете и стала намного выше, чем была в первые месяцы после начала СВО.