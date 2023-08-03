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По мнению аналитиков, в последнее время российская армия приспособилась к большей части передовых вооружений стран НАТО. При этом значительная часть военной техники и вовсе оказалась неэффективна, поскольку реальные её характеристики не соответствуют заявленным и оказались ниже ожиданий украинского командования. Но если с танками всё ясно, то французско-британская ракета Storm Shadow преподносилась как карающая длань, спасения от которой не будет. Что же, несмотря на то, что западные аналитики воспевали революционные возможности ракеты, опыт использования подобного оружия украинцами не увенчался успехом. Напомним, Storm Shadow обладает большой дальностью полёта до 250 километров, что позволяет украинским самолётам выполнять удары, оставаясь за пределами зоны поражения российских ПВО.

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По некоторым данным, инженеры НАТО переоборудовали около десяти украинских Су-24, оснастив их соответствующей электроникой и специальными держателями с пусковыми установками. Ракета оснащена широким спектром систем наведения, включая GPS и радар слежения за рельефом местности. Storm Shadow обладает малой заметностью за счёт перемещения на низких высотах и способностью маневрировать, вписываясь в рельеф местности. Похоже, армия РФ научилась противостоять таким ударам, адаптировав свои вооружённые силы к оружию НАТО. Прежде всего задействуются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ну а объекты материально-технического обеспечения были перемещены за пределы зоны поражения ракет. Таким образом, эффективность ударов была существенно ограничена.

При этом военные эксперты уже успели высказаться о минусах использования Storm Shadow. Одной из главных проблем считается высокая стоимость, ведь каждая ракета стоит около 1 миллиона долларов. Украина получила ракеты бесплатно, вот только запасы в самой Европе не безразмерные, поэтому там не спешат заваливать ВСУ подобным оружием, требуя относиться экономно к каждому выстрелу. Не стоит забывать, что сами самолёты, запускающие Storm Shadow, сильно уязвимы, что приводит к осторожности в их использовании. Ну а недавно был нанесён удар при помощи высокоточного оружия по украинскому аэродрому в Хмельницкой области, где и дислоцировались те самые модифицированные Су-24. Западные аналитики полагают, что ВСУ столкнулись с рядом проблем при использовании Storm Shadow. Во-первых (как уже отмечалось выше), Украине передали крайне ограниченное количество ракет. Перед началом конфликта у Великобритании оставалось около 700 ракет этого типа, а значит Киев получил лишь небольшую часть арсенала.

Кроме того, Storm Shadow оказалась слишком тяжёлой и не подходила для основных украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 советской эпохи. Аналитики издания Insider подтверждают, что некоторые Су-24 были переоборудованы для ношения ракеты, но в итоге неясно, сколько таких самолётов осталось в наличии. Известно, что в настоящее время только одно подразделение ВСУ (7-й бомбардировочный полк), использует модифицированные самолёты. Есть мнение, что провальный опыт использования ракет Storm Shadow и HIMARS заставляет НАТО и Украину пересмотреть свои подходы к выбору вооружения. Американские поставки тактического ракетного комплекса MGM-140, известного как ATACMS, также находятся под большим вопросом. Янки опасаются, что ракета повторит судьбу Storm Shadow, которая была в полностью рабочем состоянии доставлена российским инженерам с передовой.

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Ну а российские эксперты приводят простой пример, указывающий на то, что целесообразность использования Storm Shadow близится к нулю. Так, уже после начала СВО российские инженеры переделали находящиеся на складах авиационные бомбы ФАБ-500. Стоимость модификации одной единицы составляет 300 тысяч рублей, тогда как ракета Storm Shadow обходится в 90 миллионов рублей. При этом авиабомбы крайне сложно сбить, а эффективность на стороне российского вооружения. Подобные факты западные эксперты предпочитают не комментировать, рассказывая о том, что несмотря на провальный опыт использования ракет Storm Shadow, Украина и НАТО не собираются останавливаться и уже ищут другие варианты оружия для эффективного противостояния России. Наиболее здравые аналитики отмечают, что опыт использования французско-британских ракет в украинском конфликте доказал высокую адаптацию армии РФ к новым угрозам и оружию, что заставляет НАТО переосмыслить свои подходы к противостоянию вооружённым силам России.