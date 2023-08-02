Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Президент Чехии дал своё разрешение 14 наёмникам отправится в Украину и сражаться с Россией
Пётр Павел одобрил решение и подписал соответствующие документы

реклама

На территории Украины находятся десятки тысяч наёмников. Назвать точную цифру никто не может, но доподлинно известно, что иностранные частные военные компании готовы платить специалистам немалые деньги за обучение украинских солдат в качестве инструкторов. Всё это оплачивается из кармана дядюшки Сэма, поэтому все рассказы о том, что США не являются стороной конфликта, давно уже не считаются дискуссионными. Считается, что больше всех среди наёмников граждан Польши. Есть все основания полагать, что на Донбассе есть не только добровольцы, но и бойцы регулярной армии, которые вызвались сражаться с русскими. Военкоры отмечают, что такие солдаты имеют опыт обращения с техникой НАТО, поэтому считаются ценным активом, тогда как украинские военнослужащие получают нужные сведения уже во время ведения боевых действий. 

реклама

Разговоры о нахождении граждан той или иной страны в качестве наёмников в Украине вызывают истерики у западных политиков, поскольку мирное население оказывается против подобных инициатив. Причина проста, ведь люди в Европе опасаются, что боевые действия пересекут украинские границы, ну а политики делают всё возможное, чтобы ситуация оставалась нестабильной. Власти некоторых стран признают, что гражданские могли приехать в Украину и принимать участие в боевых действиях. Такое решение называется самостоятельным, а в некоторых государствах за наёмничество даже предусмотрены наказания. Как оказалось, в Чехии всё устроено немного иначе. Чтобы участвовать в зарубежных вооружённых конфликтах и избежать уголовного преследования, гражданам необходимо получить разрешение от президента, что чётко прописано в рамках действующего законодательства. 

По данным журналистов, несколько дней назад президент Чехии Пётр Павел разрешил 14 гражданам присоединиться к Вооружённым Силам Украины. Отмечается, что 8 человек получили отказ, но причины не называются до сих пор. СМИ пишут, что предыдущий президент Чехии Милош Земан за период нахождения у власти предоставил целых 132 аналогичных разрешения. По данным статьи, в настоящее время в Украине находятся 146 чешских граждан, принявших решение участвовать в конфликте. Журналисты сомневаются, что все граждане, чьи заявки были одобрены президентом, уже отправились в Украину. Известно, что многие иностранные наёмники покидают зону конфликта после первых серьёзных боев, обосновывая это некомпетентностью украинских командиров, нехваткой вооружения и подавляющим превосходством авиации и артиллерии вооружённых сил РФ.

Неясно, сколько времени такое разрешение действует, а также является ли оно точечным. Например, могут ли наёмники, которым разрешение выдал бывший президент (есть разрешения для отправки в другие страны), поехать в Украину, или же им разрешено участвовать только в тех конфликтах, куда их направил лично Милош Земан. В любом случае граждан Чехии в Украине точно не 146, но правительства европейских стран старательно пытаются преуменьшать уже известные цифры. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #конфликт в украине
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Спустя полтора года СВО Пентагон признал доминирующую роль артиллерии в современном конфликте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
24
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
1
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
8
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
6
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
19
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Экономика Германии вошла в стадию технической рецессии – но с газом у немцев проблем пока нет
6
Часы Apple Watch SE 3 ожидаются в следующем году с огромным приростом производительности
+
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
3
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
1
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
12
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
+
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
414
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
19
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
11
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
19
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
6
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
32
Ночной кошмар ВСУ: новая тактика российских БМПТ "Терминатор" в боевых действия на Украине
5

Сейчас обсуждают

Шароид из Шапшеронска
16:39
Напиши статью, как ты жрал арбуз. Это не приказ. А указание тебе сразу в мозг... выполнять...
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Человек Человечный
16:38
Я же не ошибаюсь и речь идёт об уголовном преступлении? (я о так называемом "хакерстве"). И, часть здесь присутствующих, как понимаю, высказывает поддержку уголовникам?
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
Гриша
16:38
Ну как что за статья, выйди на главную вниз пролистай увидишь
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
pOdOnOg
16:37
Скоро играть на счётах будем)
ИИ-компании начинают переходить с серверных видеокарт на игровые
Шароид из Шапшеронска
16:37
Покажи как ты этот кусяру арбуза откусывал? и что за статья?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Гриша
16:36
А ну быстро иди в мою статью 200 комментариев на кинь, Это приказ
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
MrPegge
16:35
В Нигерии населения больше, чем в РФ+Украина+Белоруссия+Казахстан. И плодится и размножается. Колесные танчики в мизерных количествах не выдюжат.
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
Шароид из Шапшеронска
16:35
Ты завидуешь что Vorvort записан под номером 1 ?
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Гриша
16:34
Это ты в моём списке нешешбек
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Сергей Далечин
16:34
А как же максимально нечестные названия ноутбучных видеокарт в 4000 серии?!
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем