Пётр Павел одобрил решение и подписал соответствующие документы

На территории Украины находятся десятки тысяч наёмников. Назвать точную цифру никто не может, но доподлинно известно, что иностранные частные военные компании готовы платить специалистам немалые деньги за обучение украинских солдат в качестве инструкторов. Всё это оплачивается из кармана дядюшки Сэма, поэтому все рассказы о том, что США не являются стороной конфликта, давно уже не считаются дискуссионными. Считается, что больше всех среди наёмников граждан Польши. Есть все основания полагать, что на Донбассе есть не только добровольцы, но и бойцы регулярной армии, которые вызвались сражаться с русскими. Военкоры отмечают, что такие солдаты имеют опыт обращения с техникой НАТО, поэтому считаются ценным активом, тогда как украинские военнослужащие получают нужные сведения уже во время ведения боевых действий.

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Разговоры о нахождении граждан той или иной страны в качестве наёмников в Украине вызывают истерики у западных политиков, поскольку мирное население оказывается против подобных инициатив. Причина проста, ведь люди в Европе опасаются, что боевые действия пересекут украинские границы, ну а политики делают всё возможное, чтобы ситуация оставалась нестабильной. Власти некоторых стран признают, что гражданские могли приехать в Украину и принимать участие в боевых действиях. Такое решение называется самостоятельным, а в некоторых государствах за наёмничество даже предусмотрены наказания. Как оказалось, в Чехии всё устроено немного иначе. Чтобы участвовать в зарубежных вооружённых конфликтах и избежать уголовного преследования, гражданам необходимо получить разрешение от президента, что чётко прописано в рамках действующего законодательства.

По данным журналистов, несколько дней назад президент Чехии Пётр Павел разрешил 14 гражданам присоединиться к Вооружённым Силам Украины. Отмечается, что 8 человек получили отказ, но причины не называются до сих пор. СМИ пишут, что предыдущий президент Чехии Милош Земан за период нахождения у власти предоставил целых 132 аналогичных разрешения. По данным статьи, в настоящее время в Украине находятся 146 чешских граждан, принявших решение участвовать в конфликте. Журналисты сомневаются, что все граждане, чьи заявки были одобрены президентом, уже отправились в Украину. Известно, что многие иностранные наёмники покидают зону конфликта после первых серьёзных боев, обосновывая это некомпетентностью украинских командиров, нехваткой вооружения и подавляющим превосходством авиации и артиллерии вооружённых сил РФ.

Неясно, сколько времени такое разрешение действует, а также является ли оно точечным. Например, могут ли наёмники, которым разрешение выдал бывший президент (есть разрешения для отправки в другие страны), поехать в Украину, или же им разрешено участвовать только в тех конфликтах, куда их направил лично Милош Земан. В любом случае граждан Чехии в Украине точно не 146, но правительства европейских стран старательно пытаются преуменьшать уже известные цифры.