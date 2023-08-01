При этом шансов исправить положение у Украины уже нет

Многочисленные аналитики продолжают спорить о том, почему атакующая операция ВСУ оказалась провальной. Кто-то указывает на многочисленные минные поля, а также неожиданно оказавшуюся эффективной технику «Земледелие». Другие пеняют на вертолёты Ка-52, тогда как некоторые и вовсе уверяют, что наступление украинской армии пока не началось. Якобы, идёт проверка боем, а со временем ВСУ бросят на то или иное направление все свои силы для прорыва обороны армии РФ. Сегодня на эту тему решил высказаться бывший аналитик ЦРУ. Ларри Джонсон обратил внимание на огромные потери, которые Вооружённые Силы Украины понесли при попытке прорвать оборону РФ на Запорожском направлении.

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По его словам, российские вооружённые силы укрепили свои оборонительные позиции, а в результате успешно противостоят украинской бронетехнике и артиллерийским расчётам. В то же время ВСУ испытывают сложности с нехваткой снарядов, что только усугубляет ситуацию. Ларри Джонсон подчеркнул, что украинцы сталкиваются с огромным давлением со стороны Запада, который требует от них быстрых и решительных действий. В результате этого ВСУ вынуждены принимать отчаянные меры, бросая свои войска и технику в атаку на тщательно укреплённые позиции российских вооружённых сил. Вот только почти все такие вылазки оказались безуспешными, приводя к гигантским потерям для украинцев.

Ларри Джонсон замечает, что в интернете есть масса видеороликов, которые позволяют сделать простой вывод: сегодня мы становимся свидетелями не равного сражения, а настоящей бойни. Украинские силы не успевают сосредоточить технику на том или ином направлении, поскольку всегда есть шанс ударов со стороны артиллерии и авиации. Командование в Киеве отправляет десятки тысяч людей на убой, а в результате происходит стремительное сокращение украинской армии. Бывший аналитик ЦРУ констатирует, что именно артиллерия играет решающую роль в таких вооружённых конфликтах, вот только преимущество и здесь на стороне русских, которые выступают в роли обороняющихся, поэтому теряют меньше людей при контрбатарейной борьбе. Ларри Джонсон уверен, что из-за того, что американские склады испытывают истощение 155-мм снарядов, Байден отдал Украине кассетные боеприпасы. Подобный шаг ничего не изменил, поскольку кассетные снаряды хороши против наступающих, а не обороняющихся солдат.

Ларри Джонсон полагает, что шансов у ВСУ нет, а дальше всё будет только хуже. Отметим, что некоторые российские военкоры уверены в том, что до конца лета основной наступательные ресурс украинской армии будет исчерпан. После этого можно ожидать наступление со стороны России, что позволит отбросить ВСУ далеко за Днепр. Есть и более оптимистичные заявления, но спустя 500 дней боевых действий всё это так и не было реализовано.



