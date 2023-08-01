Своё мнение на эту темы выразили журналисты Le Figaro

В последние годы Африку накрала новая волна государственных переворотов. Многие жители Европы уже привыкли к тому, что «Чёрный» континент штормит, вот только на этот раз там происходят исторические события, которые грозят Западному миру значительными экономическими потерями. Особенно негодуют французские элиты, ну а сегодня издание Le Figaro поделилось своими мыслями на тему происходящих в далёкой Африке событий. По мнению журналистов, после государственных переворотов в Судане, Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо и Нигере, все эти африканские страны обратили внимание на Россию, снизив политическое и экономическое влияние со стороны Запада до минимума.

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Аналитики отмечают, что Россия смогла занять крепкие позиции на континенте, используя как советское наследие, так и предоставляя помощь в важных областях, таких как продовольствие и безопасность. Москва также применяет индивидуальный подход к каждой африканской стране, выдвигая различные аргументы, чтобы укрепить свою позицию. Журналисты Le Figaro отмечают, что помощь в области безопасности и антиколониальная риторика, используемая Россией, стали ключевыми факторами, которые объясняют рост влияния Москвы в Африке. Эксперты отмечают, любопытный факт: несмотря на то, что Кремль в итоге выигрывает от госпереворотах, сами власти РФ редко становятся инициаторами подобных изменения политического курса стран Африки. Например, в случае Нигера, американские власти уже заявили, что не нашли российского следа в перевороте. Тем не менее многие в Москве приветствуют ослабление Франции и западных стран в регионе, особенно в социальных сетях и кругах, связанных с властью. Важно помнить, что политика России в Африке основана частично на наследии Советского Союза, но также выходит за его рамки. В последние годы Москва стремилась возродить партнёрские отношения, которые существовали в 1960-1970-х годах. Особенно успешно это удалось в Алжире, Анголе и Египте после прихода военных к власти в этих странах в 2013 году.

Аналитики пишут, что с ростом напряжённости в отношениях с западными странами после 2014 года, Москва активизировала свою африканскую политику в области безопасности. Российское присутствие в регионе усилилось, а антиколониальная риторика, нацеленная на критику Франции, стала существенной частью этой политики. В то же время, идея многополярности, которая стала центральной частью доктрины Москвы, не нова. По мнению французских журналистов, Россия использует разные аргументы в своих отношениях с разными африканскими странами, в зависимости от их интересов и позиций. Некоторые африканские страны полностью поддерживают Россию, особенно в ООН, в то время как другие остаются более осторожными и дипломатичными в своём отношении к Москве.

Для России сближение с Африкой в первую очередь имеет важное политическое значение, позволяя укреплять значимость на глобальной арене. В то же время, чем дальше Москва заходит, тем больше на её сторону может перейти лидеров африканских стран. Не стоит забывать, что Россия продвигает свои экономические интересы, хотя они и не такие масштабные и агрессивные, как интересы Запада и Китая. В то же время Россия активно старается заинтересовать африканские страны поддерживать её позиции в ООН, особенно по вопросам, касающимся Украины. Аналитики подчёркивают, что главная задача РФ состоит в том, чтобы доказать фундаментальность изменений на африканском континенте. Москве важно убедить лидеров стран в том, что она здесь надолго, а это сделать гораздо сложнее. Напомним, сегодня продолжается рост напряжённости в Нигере. Мали и Буркина Фасо уже заявили, что будут поддерживать правительство в военном плане, ну а обе этих страны могут положиться на бойцов ЧВК «Вагнер», о чём вы можете прочесть по ссылке.