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В Британии утилизировали 43 танка Challenger 2 – машины были восстановлены, но не попали в Украину
Британские власти предпочли танки уничтожить, но не отдавать украинцам

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Эксперты отмечают, что украинская армия столкнулась со значительными проблемами в ходе контрнаступления. Так, было потеряно около 30 процентов боевой техники и значительное количество живой силы. Это создаёт сомнения в способности ВСУ продолжать наступление в ранее набранных темпах. Аналитики обратили внимание на то, что в Британии могли бы помочь Киеву техникой, но приняли неожиданное решение. По данным журналистов The Times, недавно английское командование просто утилизировало сразу 43 отремонтированных Challenger 2. В прессе полагают, что поставка танков могла бы компенсировать потери ВСУ, но в Лондоне смотрят на проблему иначе, поскольку опасаются, что английские технологии попадут в руки российских инженеров. Что странно, ранее Британия уже передавала украинской армии некоторое количество своих танков, вот только за всё время с начала наступательной операции ВСУ, ни один Challenger 2 не попал в объектив российских и украинских военкоров. Можно предположить, что англичане либо отозвали танки обратно, либо потребовали от Зеленского машины в бой не вводить. 

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Вообще, британская помощь выглядит довольно странно, поскольку недавно пленные бойцы ВСУ поделились неожиданной информации о прохождении обучения в лагерях НАТО. По словам пленных, которые оказались в плену у российских войск на Запорожском и Краснолиманском направлениях, ранее с бойцами активно работали психологи из Британии. Предполагается, что речь идёт о специалистах спецслужб, которые должны были убедить украинцев в том, что армия РФ слаба, не может сопротивляться, а сама Россия уже вскоре развалится. При этом английские психологи настаивали на том, что в случае пленения украинцы должны скрывать информацию о своей подготовке на полигонах НАТО. От бойцов ВСУ требовали заявлять о тотальной нехватке оружия, плохих поставках боеприпасов и недостаточной подготовке, поскольку инструкторов НАТО на всех не хватает. 

Особое внимание уделялось фактам сокрытия информации о наличии иностранных наёмников в украинских отрядах. Нужно было молчать об этом в плену и во время боевых операций стараться не обращать внимание на такие факты в беседах с родственниками или при отправке сообщений в социальных сетях и мессенджерах. Делалось это для того, чтобы русские не могли посчитать точное количество иностранных граждан в ВСУ, а также раскрыть точное местоположение подобных формирований. Отмечается, что недавно один из украинских военнослужащих сдался в плен российским войскам во время переброски оружия и боеприпасов на армейском грузовике на позициях ВСУ. По его словам, он принял это решение осознанно, используя специальную радиочастоту, где передавались правила добровольной сдачи в плен с гарантиями сохранения жизни.

В целом же многие эксперты признают, что действия украинской армии не имели успехов ни на одном из направлений, а минные поля стали главной проблемой для ВСУ. Они создают непредвиденные сложности и часто становятся причиной ранений среди украинских военнослужащих, особенно среди сапёров. Большое количество мобилизованных неопытных солдат также увеличивает число потерь. Военный эксперт Франк-Штефан Гэди заметил, что ВСУ не готовы вести масштабные общевойсковые бои во время наступления, они справляются лишь с небольшими штурмовыми операциями. Аналитик признаёт, что российская армия выстроила крепкую оборону, а подготовка бойцов ВС РФ заслуживает похвалы.

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#сво #военные технологии #танки #challenger 2
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Британия утилизировала собственные танки вместо того, чтобы отправить их на Украину
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