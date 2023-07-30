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Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
Российский танк уничтожил технику ВСУ и остановил колонну

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В последнее время российские военкоры в значительной степени нарастили количество роликов боевого применения беспилотников, ударов по технике противника с вертолётов и прилёты артиллерии по укреплённым районам. Миллионы людей хотят знать, что на самом деле происходит на передовой, поэтому подобные видео смотрят не только в России, но и за рубежом. Западные эксперты критикуют, находя недостатки и рассказывая о промахах российской армии. Похоже, так случилось и на этот раз, когда был опубликован ролик уничтожения колонны ВСУ у населённого пункта Новодаровка в Запорожской области. Так называемые эксперты начали критиковать авторов за то, что они поздно выложили видео, упрекая в том, что бой старый и уже ни на что не влияет. Посыпались обвинения в том, что бой был нечестным, а колонну ВСУ заманили в ловушку, где минные поля сделали за русских половину работы. Давайте изучим произошедшее и послушаем российских аналитиков. 

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Прежде всего, стоит отметить высокий уровень профессионализма экипажа Т-72Б3, который выехал на колонну техники и в течение нескольких минут уничтожил первые два танка ВСУ и несколько бронеавтомобилей. Это действительно впечатляющее достижение. Украинские войска, попавшие в засаду, были оснащены современным вооружением и получали информацию о перемещениях Вооружённых Сил Российской Федерации от разведки НАТО. Но после первых ударов все поддержка была прекращена в течение нескольких минут. Танк, который принимал участие в атаке, прибыл к месту скопления ВСУ всего за две минуты и начал стрелять из подготовленной позиции. Это свидетельствует о том, что разведка РФ заранее знала об атаке, тогда как украинские войска не успели отреагировать на появление российского танка.

Отсутствие артиллерийского огня в начале боя объясняется логикой боевых действий. Российская артиллерия стреляет по координатам и по площадям, и использование в первые минуты атаки могло бы повредить находящийся на позициях танк РФ. После того как экипаж Т-72Б3 завершил первую фазу атаки, артиллерия нанесла добивающие удары по повреждённой или дезориентированной технике ВСУ. Касательно обвинений в использовании минных полей, которые сделали большую часть работы за экипаж танка, стоит отметить, что это нелепые обвинения. Минные поля являются обычной тактикой боевых действий, и они служат для уменьшения рисков для своих сил на поле боя.

Заметим также, что украинские военные продолжают массово погибать на передовой без должного огневого прикрытия, в то время как западная техника безопасно стоит в ангарах. Потери техники и танков восстановить значительно сложнее, что может привести к истощению кадрового состава ВСУ, независимо от типа используемых атак. Аналитики констатируют, что оборона ВС РФ в Новодаровке была организована грамотно, а командир танка и артиллерийские расчёты успешно справились с угрозой. Посмотреть ролик можно по ссылке: https://t.me/milchronicles/2299

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#аналитика #военные технологии #танки #т-72б3
Источник: t.me
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