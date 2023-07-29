Российский танк продолжал обстреливать колонну даже после того, как её накрыла артиллерия

С сети появилось любопытное видео, на котором можно увидеть редкий танковый бой. Напомним, эксперты отмечают, что прямые столкновения танков будут происходить всё реже, а бронетехника меняет свою роль в боевых конфликтах. На кадрах видно, что российский танк обнаружил колонну из двух украинских танков и пяти бронетранспортёров. Первые танки ВСУ идут впереди колонны, пытаясь прорывать оборонительные позиции российской армии на Запорожском направлении.

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Всё это снимает дрон, а на сам оператор отмечает грамотные, но крайне рискованные действия российских танкистов. Так, машина обнаружила противника и заставила колонну остановиться, после это были произведены несколько выстрелов, а танк начал отходить, не подставляя украинским танкам борта. Он ставит дымовую завесу, после чего отходит к лесопосадке. По данному ориентиру российская артиллерия начинает наносить удары, а к бою тем временем подключается и российский танк.

Он метко стреляет по танкам и наносит противнику урон. В какой-то момент артиллерия уничтожает один танк, а после другой. Журналисты пишут, что в итоге вся колонна была уничтожена, а комментирующий всё это оператор дрона утверждает, что за такие действия экипаж танка заслуживает звезду Героя России. Известно, что ролик снят в первые дни наступательной операции ВСУ в начале июня 2023 года. Речь идёт о Запорожском направлении по населённым пунктом Новодаровка. Посмотреть видео вы можете по ссылке. К сожалению неясно, какие танки использовались, а также неизвестна судьба героя. Что до итогов наступательной операции ВСУ, то даже спустя почти 2 месяца украинская армия слегка продвинулась в серой зоне, продолжая сталкиваться с невозможностью проломить оборону РФ на данном участке.