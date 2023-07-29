Каким образом ВСУ получили снаряды, журналисты Financial Times не хотят говорить

Известно, что с начала лета 2022 года и до недавнего времени Европа активно насыщала украинскую армию боеприпасами. Вначале были опустошены склады в Восточной Европе, где хранились наряды для советской артиллерии, ну а после в ход пошли запасы стран НАТО. В какой-то момент стало ясно, что боеприпасов почти не осталось, а сегодня местные политики пытаются запустить производство. Неясно, насколько хорошо дела со снарядами обстоят в США, но недавно там передали Киеву кассетные боеприпасы, которые уже применяются на Донбассе и на Запорожском направлении. Как оказалось, иногда так называемые союзники Украины идут на самые невероятные уловки, позволяющие найти для ВСУ хотя бы немного боеприпасов.

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По данным Financial Times, Украина получила партию старых снарядов производства КНДР, выпущенных в период с 1980 по 1990 годы. Отмечается, что часть из боеприпасов явно бракованная и вызывает у солдат серьёзные опасения из-за высокого процента осечек во время использования. Сами бойцы сообщают о том, что артиллеристы под Артёмовском вынуждены отбегать на большое расстояние от ракетных установок перед выстрелом из-за риска взрыва боеприпасов во время стрельбы.

Журналисты пишут о том, что несмотря на всё это ВСУ применяют эти сомнительные снаряды для РСЗО «Град». Каким образом снаряды КНДР оказались в руках украинских вооружённых сил, точной информации нет. Артиллеристы не стали вдаваться в подробности, лишь указав, что боеприпасы прямо с корабля были захвачены одним из союзников Киева, а после отправлены на Донбасс.

В целом, если почитать The New York Times, то можно сделать вывод, что ВСУ испытывают трудности с пополнением своих рядов, а в последнее время всё чаще встречаются пожилыми бойцы, которые не способны демонстрировать таких же физических навыков, как 30-летние военнослужащие. Это приводит к большим потерям, а журналисты делают несколько выводов спустя 2 месяца наступательной операции ВСУ.

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