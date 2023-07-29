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ВСУ под Артёмовском получили партию бракованных снарядов производства Северной Кореи
Каким образом ВСУ получили снаряды, журналисты Financial Times не хотят говорить

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Известно, что с начала лета 2022 года и до недавнего времени Европа активно насыщала украинскую армию боеприпасами. Вначале были опустошены склады в Восточной Европе, где хранились наряды для советской артиллерии, ну а после в ход пошли запасы стран НАТО. В какой-то момент стало ясно, что боеприпасов почти не осталось, а сегодня местные политики пытаются запустить производство. Неясно, насколько хорошо дела со снарядами обстоят в США, но недавно там передали Киеву кассетные боеприпасы, которые уже применяются на Донбассе и на Запорожском направлении. Как оказалось, иногда так называемые союзники Украины идут на самые невероятные уловки, позволяющие найти для ВСУ хотя бы немного боеприпасов. 

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По данным Financial Times, Украина получила партию старых снарядов производства КНДР, выпущенных в период с 1980 по 1990 годы. Отмечается, что часть из боеприпасов явно бракованная и вызывает у солдат серьёзные опасения из-за высокого процента осечек во время использования. Сами бойцы сообщают о том, что артиллеристы под Артёмовском вынуждены отбегать на большое расстояние от ракетных установок перед выстрелом из-за риска взрыва боеприпасов во время стрельбы.

Журналисты пишут о том, что несмотря на всё это ВСУ применяют эти сомнительные снаряды для РСЗО «Град». Каким образом снаряды КНДР оказались в руках украинских вооружённых сил, точной информации нет. Артиллеристы не стали вдаваться в подробности, лишь указав, что боеприпасы прямо с корабля были захвачены одним из союзников Киева, а после отправлены на Донбасс. 

В целом, если почитать The New York Times, то можно сделать вывод, что ВСУ испытывают трудности с пополнением своих рядов, а в последнее время всё чаще встречаются пожилыми бойцы, которые не способны демонстрировать таких же физических навыков, как 30-летние военнослужащие. Это приводит к большим потерям, а журналисты делают несколько выводов спустя 2 месяца наступательной операции ВСУ.

  • Небольшие территориальные успехи ВСУ обходятся слишком дорого, что создаёт нагрузку на мобилизационный ресурс
  • Украинское командование перешло к тактике окопных боёв, но Вооружённые Силы Российской Федерации успешно контратакуют, используя артиллерийские удары, что приводит к значительным потерям среди ВСУ
  • Использование снарядов разных стран у ВСУ приводит к низкой точности, что увеличивает расход боеприпасов. В результате украинская армия сталкивается с нехваткой боеприпасов
  • Некоторые ракеты и снаряды, используемые ВСУ, являются устаревшими, что приводит к повреждению техники и ранению солдат
  • ВС РФ имеют значительное преимущество в радиоэлектронной борьбе, позволяя выявлять сигналы мобильных телефонов украинцев, нарушать работу GPS и радиочастот. Они также активно ищут Wi-Fi-маршрутизаторы, такие как Starlink, и наносят артиллерийские удары по полученным координатам
  • Солдаты ВСУ жалуются на сложности в борьбе с российскими беспилотными летательными аппаратами «Ланцет», так как они больше похожи на управляемые бомбы, чем на традиционные дроны.
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#сво #военные технологии
Источник: t.me
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