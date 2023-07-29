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Rheinmetall откроет в Украине цех по ремонту Leopard 2 – завод станет целью для ракет РФ
Rheinmetall обучит ВСУ ремонтировать подбитые Leopard 2

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По данным западных журналистов, сегодня украинские подразделения сталкиваются со значительными логистическими проблемами. ВСУ получили огромное количество техники разных стран и эпох, а в результате заставить всё это работать как единый организм просто невозможно. Требуется подвоз снарядов, обучение бойцов управляться с различными типами вооружений, но есть и более значительные проблемы. Дело в том, что при активном использовании любая техника нуждается в своевременном обслуживании. Если рядом нет высококлассного специалиста, то механизм быстро придёт в негодность. Эксперты стран НАТО обучили некоторое количество ремонтных бригад из Украины, но в ходе боевых действий наблюдаются потери, а в результате длительной наступательной операции количество сломанных танков и бронемашин превышает все допустимые пределы. 

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Журналисты пишут, что на складах скопилось огромное количество советский техники, отремонтировать которую невозможно, поскольку уже нет запчастей. Но если такие машины хотя бы можно использовать в качестве доноров, то уникальные модели, поставляемые европейскими союзники, и вовсе одноразовые. США решили проблему с ремонтом и восстановлением Bradley, разместив мастерские у границ с Украиной на территории Румынии. По поводу ремонта Leopard 2 договорились с Польшей, но стоимость работ там завышена в 10 раз, поэтому немецкий концерн Rheinmetall сообщил о своём намерении создать ремонтный центр для обслуживания танков Leopard на Украине до конца текущего года.

Известно, что в настоящее время украинские ремонтные бригады проходят обучение на одном из ремонтных предприятий в Германии. Планируется, что к осени в Украине начнёт свою работу специализированный центр, который окажется способен проводить восстановление и ремонт немецкой бронетехники. При этом речь идёт не только о танках, но и обо всём спектре вооружений, который поставляет ВСУ немецкий концерн Rheinmetall. Что любопытно, одновременно в небольшой деревушке в Закарпатье строится крупное предприятие, которое сможет производить не только танки семейства Leopard 2, но и более продвинутые KF51 Panther, относящиеся к следующему поколению. Предполагается, что завод находится недалеко от села Чернотисов, а значительная его часть будет размещена под землёй. Строительные работы и заливка бетона идёт уже больше месяца, а в Rheinmetall уверяют, что полностью готовое предприятие сможет выпускать по 400 танков в год. 

Не исключено, что решение построить ремонтный цех на территории Украины продиктовано не только экономическими факторами, но и высокими потерями. ВСУ активно наступают уже почти 2 месяца, а за это время было уничтожено до пятой части всей техники НАТО, которая досталась украинцам в виде бесплатной гуманитарной помощи. Десятки машин стоят прямо на линии соприкосновения, а экспертов, которые могли бы вернуть всё это в строй, в стране нет. Не стоит забывать, что доставка повреждённого танка в Польшу, его ремонт и обратный путь в Украину занимает много времени. В этом смысле будет гораздо быстрее проводить обслуживание недалеко от мест боевых действий. Возможно, всё это логично, вот только руководство концерна Rheinmetall забывает о том, что подобное предприятие станет заметно и может быть уничтожено вместе со специалистами в кратчайшие сроки. Кстати, сегодня российские инженеры рассказали, что немецкие танки, которые уже были изучены в виде трофеев, очень сложные. Ремонт и восстановление требует особых навыков, а значит без надлежащей подготовки с такой задачей не совладать. 

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#военные технологии #танки #leopard 2 #rheinmetall
Источник: topwar.ru
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