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Армия РФ отбила у ВСУ рабочий AMX-10 RC – «картонный» подарок от Макрона изучат российские инженеры
Потеря картонного AMX-10 RC - это имиджевый удар по Франции, поскольку пользы в таком танке для армии РФ нет

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Точное количество танков немецкого производства, которые получила Украина весной 2023 года, остаётся неизвестным. Изначально предполагалось, что речь идёт о сотне машин, но в какой-то момент так называемые союзники ощутимо уменьшили размер помощи. Сегодня военкоры сообщают, что украинское командование требует как можно реже гнать в бой Leopard 2, а в результате основной движущей силой становятся американские M2 Bradley. Бронемашины не созданы для противостояния минным полям и не способны защитить экипаж от артиллерии, ну а пресса и вовсе сообщает, что нехватка танков объясняется тем, что ВСУ не могут эвакуировать десятки машин, которые частично выведены из строя на минных полях. 

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При этом Украина получила не только немецкие, но и французские и английские танки. С британскими Challenger 2 всё сложно, ведь ни одна машина не засветилась в бою за 2 месяца, тогда как французские колёсные танки временами появляются на линии соприкосновения. По информации Владимира Рогова, возглавляющего движение «Мы вместе с Россией», на Запорожском направлении был захвачен французский танк AMX-10 RC. Отмечается, что машина в хорошем рабочем состоянии, она на ходу и способна выполнять поставленные задачи. Других подробностей нет, но в данном случае нужно понимать некоторые нюансы. Прежде всего, речь идёт о старом танке, которые никто не хотел покупать даже несколько десятилетий назад. Концепция не выстрелила, а нечто подобное может хорошо себя проявить только в компьютерной игре. Франция давно поставила крест на своей затее посадить в картонный гроб на колёсах экипаж и отправить в бой.

Фактически, преимуществ у AMX-10 RC перед другими танками нет. Французские эксперты указывают на то, что машина быстрая, но скоростные показатели действительно соответствуют заявленным только по магистральной трассе. В случае, если придётся пробираться через кочки, грязь и ухабы, то преимущество колёсной базы становится недостатком. Ну и пушка у французского танка не соответствует современным требованиям. Похоже, украинское командование прекрасно осознаёт все эти проблемы, поэтому не бросает бойцов в бой на AMX-10 RC. Что до захвата такого танка российскими военнослужащими, то есть вопросы к получению боеприпасов. Французы поставки осуществлять не станут, а Украины не станет делиться. Остаётся только надеяться на трофеи, а значит применения подобной машины крайне ограничено. В целом, это имиджевые потери Франции, о которых обязательно напишут во Французских газетах. Местные журналисты снова начнут критиковать Макрона, но никаких реальных последствий не будет. Сам AMX-10 RC слишком старый, а используемые в нём технологии уже давно не считаются прорывными. Одним словом, танк захватили, но пользы от этого никакой. Инженеры диковинную машину обязательно изучат, а после отправят на металлом. 

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#сво #военные технологии #танки #amx-10 rc
Источник: tass.ru
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