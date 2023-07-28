Потеря картонного AMX-10 RC - это имиджевый удар по Франции, поскольку пользы в таком танке для армии РФ нет

Точное количество танков немецкого производства, которые получила Украина весной 2023 года, остаётся неизвестным. Изначально предполагалось, что речь идёт о сотне машин, но в какой-то момент так называемые союзники ощутимо уменьшили размер помощи. Сегодня военкоры сообщают, что украинское командование требует как можно реже гнать в бой Leopard 2, а в результате основной движущей силой становятся американские M2 Bradley. Бронемашины не созданы для противостояния минным полям и не способны защитить экипаж от артиллерии, ну а пресса и вовсе сообщает, что нехватка танков объясняется тем, что ВСУ не могут эвакуировать десятки машин, которые частично выведены из строя на минных полях.

реклама

При этом Украина получила не только немецкие, но и французские и английские танки. С британскими Challenger 2 всё сложно, ведь ни одна машина не засветилась в бою за 2 месяца, тогда как французские колёсные танки временами появляются на линии соприкосновения. По информации Владимира Рогова, возглавляющего движение «Мы вместе с Россией», на Запорожском направлении был захвачен французский танк AMX-10 RC. Отмечается, что машина в хорошем рабочем состоянии, она на ходу и способна выполнять поставленные задачи. Других подробностей нет, но в данном случае нужно понимать некоторые нюансы. Прежде всего, речь идёт о старом танке, которые никто не хотел покупать даже несколько десятилетий назад. Концепция не выстрелила, а нечто подобное может хорошо себя проявить только в компьютерной игре. Франция давно поставила крест на своей затее посадить в картонный гроб на колёсах экипаж и отправить в бой.

Фактически, преимуществ у AMX-10 RC перед другими танками нет. Французские эксперты указывают на то, что машина быстрая, но скоростные показатели действительно соответствуют заявленным только по магистральной трассе. В случае, если придётся пробираться через кочки, грязь и ухабы, то преимущество колёсной базы становится недостатком. Ну и пушка у французского танка не соответствует современным требованиям. Похоже, украинское командование прекрасно осознаёт все эти проблемы, поэтому не бросает бойцов в бой на AMX-10 RC. Что до захвата такого танка российскими военнослужащими, то есть вопросы к получению боеприпасов. Французы поставки осуществлять не станут, а Украины не станет делиться. Остаётся только надеяться на трофеи, а значит применения подобной машины крайне ограничено. В целом, это имиджевые потери Франции, о которых обязательно напишут во Французских газетах. Местные журналисты снова начнут критиковать Макрона, но никаких реальных последствий не будет. Сам AMX-10 RC слишком старый, а используемые в нём технологии уже давно не считаются прорывными. Одним словом, танк захватили, но пользы от этого никакой. Инженеры диковинную машину обязательно изучат, а после отправят на металлом.