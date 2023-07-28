Боец рассказал о своём отношении к "Маршу справедливости", конфликте в ЦАР и поделился многими другими подробностями

Предлагаем вашему вниманию интервью, которое провёл популярный блогер @Abbasdjuma с бойцом ЧВК «Вагнер», недавно вернувшийся из ЦАР, а также побывал в Бахмуте и участвовал в «Марше справедливости». Текст дан в виде прямой речи, но он был частично скорректирован, исходя из требований нашего сайта, а также некоторых других соображений.

реклама Ты участвовал в специальной военной операции. Можешь рассказать, как это было?

Моё возвращение в Россию из Африки состоялось 20 марта 2022 года. Некоторые парни прибыли раньше, 19-го числа, но я присоединился 20-го. С тех пор и до выхода из Бахмута, я находился на территории Украины. Первое время было очень тяжело, почти невыносимо. Во время атаки на Попасную, мы сталкивались с сильным сопротивлением, и нам было сложно представить, как можно выжить в таких условиях. Конфликт в Африке был совсем другим: больше стрелковых операций, больше засад, другая тактика. При переходе на Попасную, мы столкнулись с таким мощным артиллерийским обстрелом, который сложно было представить. К сожалению, многие наши товарищи погибли, и мы скорбим о них. Позднее, я сам получил ранение, восстанавливался некоторое время и вернулся на юг Бахмута, в Николаевку. Там мы принимали участие в захвате Курдюмовки, Озаряновки и других населённых пунктов. Затем нас перебросили на «Тетрис». После успешного выполнения задачи по захвату Бахмута, нас перевели в тыловые лагеря. Когда нас выводили из страны в Белоруссию, некоторые из наших бойцов, хорошо знавших ЦАР, вернулись обратно туда. И я присоединился к ним. Вот с тех пор и работаю там. Воспоминания о прежних местах навсегда останутся со мной. Мы многому научились, став опытнее и умнее, в десятки, а может, и сотни раз.

А что делают остальные бойцы ЧВК «Вагнер», которые вернулись в Центральноафриканскую республику?

Многие решили взять отпуск, так как до этого участвовали в боевых действиях около года. Некоторые выбрали перевод в Министерство обороны, но многие из нас предпочли остаться. Из старых бойцов почти никто не ушёл. Возможно, некоторые молодые покинули ЧВК «Вагнер», но я об этом не слышал. Основная часть вернулась в Белоруссию.

Сколько бойцов ЧВК «Вагнер» сейчас в Белоруссии, и каковы планы на будущее?

На данный момент у меня нет точной информации о количестве бойцов в Белоруссии. Все зависит от финансирования. По моим сведениям, Директор (так все «вагнеровцы» называют Пригожина) пока оплачивает их пребывание, но предупредил, что такое финансирование не может длиться долго. В настоящее время рассматриваются возможности для расширения присутствия в Африке, включая ЦАР.

В последнее время слышны слухи о передаче подразделений ЧВК «Вагнер» в Африке под контроль Министерства обороны. Насколько это вероятно?

Во-первых, невозможно передать ЧВК «Вагнер» в ведение государственных структур, в том числе Министерства обороны. Это частный бизнес, и подобное действие приведёт к его закрытию. Таким образом, ЧВК «Вагнер» перестанет существовать. Мы являемся частной организацией, и это не может быть изменено. Возможно, Министерство обороны может отправить некоторое ограниченное количество своих бойцов в Центральную Африку, но я считаю, что это не будет столь же эффективно. У нас есть своя специфика работы, которая основана на оперативности, мобильности и доверии к своим командирам. У нас важно доверять своим руководителям. Если командира рядом нет, никакой высокопоставленный офицер не будет иметь авторитета перед с бойцами, которые готовы рисковать своей жизнью, потому что верят своим командирам. Важные решения в нашей компании принимаются оперативно, обычно в течение нескольких часов, а иногда даже быстрее. Редко, если вообще когда-либо, у нас возникают задержки на дни или даже недели. Именно такая оперативность и доверие создают нашу эффективность. Относительно недавно у меня погиб товарищ за два дня до захвата Бахмута, но до сих пор я не получил от государства никаких наград или благодарности. Члены ЧВК получили свои вознаграждения, но ордена и медали мне так и не достались. Вероятно, слухи о передаче ЧВК «Вагнер» в ведение Министерства обороны являются манипуляцией или недопониманием ситуации. Мы продолжим выполнять наши задачи и операции в Африке, опираясь на наши принципы и ценности. Наш опыт и эффективность позволяют нам успешно действовать в сложных условиях, и мы будем продолжать развиваться, чтобы лучше служить нашим интересам и интересам наших заказчиков.

Участвовал ли ты в событиях 23-24 июня и почему?

Да, принимал участие. Из-за того, что ЧВК «Вагнер» были предложены невыполнимые условия. Так, нас поставили перед фактом, что нужно перейти в Министерство обороны, что, на самом деле, невозможно. Я уже ранее служил в Вооружённых силах Российской Федерации и посвятил восемь лет службе в российской армии. Но настоящим воином я стал только здесь. После успешного захвата Бахмута, нас стали преследовать. Мы прибыли из Африки, чтобы помочь Родине, как только нас попросили. Я знаю, что Директор с самого начала спецоперации 24-го февраля следил за всем, ожидая зова Родины. Нас не требовалось долго уговаривать, ведь мы сразу отправились на боевые задания. Однако, в Министерстве обороны не приняли нас как героев и, вместо этого, попытались нас уничтожить. Этот подход не принёс никакой пользы ни для нас, ни для страны. Поэтому я решил поддержать «Марш Справедливости». Это было честно с моей стороны, и так же считают многие из нас.

В ЧВК «Вагнер» насчитывалось десятки тысяч человек, а какова численность группы сейчас?

На пике нас было около пятидесяти тысяч человек. Мы достигли такой численности всего за несколько месяцев. В настоящее время у нас около 10-15 тысяч опытных воинов и членов управленческого состава. Этого достаточно, чтобы в любой момент снова увеличить нашу численность до пятидесяти тысяч. Мы можем легко выполнить любую тяжёлую задачу.

А как ты думаешь, возможны боевые действия в Белоруссии? И может быть, ваш опыт понадобится там?

Точно сказать сложно, но я бы не расслаблялся в этом отношении. Вокруг Белоруссии нет ни одной дружественной страны.

Ты общаешься с товарищами из группы по этому вопросу?

Да, мы периодически связываемся через закрытые каналы связи. Мой командир пока остался там, в Белоруссии.

И что говорят они про ситуацию в Белоруссии? Как их там встретили?

Говорят, что пока всё спокойно. Порядка там значительно больше. Вроде, всё устраивает.

В последнее время появляется много негативных публикаций в СМИ и социальных сетях о ЧВК «Вагнер» и о Пригожине. Как ты относишься к этому?

Да, я слышал об этом. На данный момент, лично я не сталкивался с нападками на ЧВК «Вагнер», но отзывы о Пригожине довольно критичные. Но для бойцов и командиров, это как удар по общему единству. Потому что Пригожин был создателем нашей компании, он для нас как отец. Атакуя его, они атакуют нас всех. Без его руководства не было бы ни ЧВК «Вагнер», ни бойцов. Мы – единое целое, если вынуть сердце и мозг, организм просто умрёт. Мы не хотим, чтобы ЧВК «Вагнер» превратилась в просто «Груз 200», которой нужно будет скорбеть и вспоминать.

Как ты относишься к саммиту Россия – Африка? Думаешь, это поможет развитию отношений между Россией и странами Африканского континента?

Не могу однозначно сказать, даст ли это значительный толчок. Но знаю, что ещё в 17-м году наше руководство планировало, что через десять лет половина Африки может начать говорить на русском языке. Пока это происходит лишь в тех странах, где присутствует ЧВК «Вагнер». К сожалению, некоторые препятствия и разногласия мешают более широкому распространению русского языка в Африке. Возможно, было бы лучше, если бы не возникало проблем с реализацией этой задачи. Всё было бы иначе, если бы все работали вместе в одном направлении. Африканцы счастливы, когда мы прибываем, потому что понимают, что ЧВК «Вагнер» – это надёжная поддержка. Наше появление заставляет всех бандитов на расстоянии 50-100 километров разбежаться, и благодаря этому, мирные жители могут жить спокойно. Ведь Африка страдает от проблем, связанных с преступностью и насилием.

Сколько денег тебе удалось заработать за полтора года, что ты был в ЧВК «Вагнер»?

За последние полтора года, проведённые вне родины, мне удалось заработать достаточно денег. Купил квартиру для дочери в качестве приданого и решал ещё некоторые финансовые вопросы. Семье ни в чём не приходится нуждаться. Важным аспектом для нас в компании является честность и долг – мы всегда соблюдаем наши обязательства. Недавно слухи о задержках с выплатами были раздуты, а я не видел подтверждения этому. Мне сообщили, что для того, чтобы расчёты были проведены полностью, наш глава продал бизнес нашей бывшей базы в Судане. Это печально, если так, потому что там сейчас наш бывший дом вошёл в зону конфликта. Когда мы были там, было спокойно.

Ты упомянул Судан. Ты был там?

Да, я был там в 2017 году, но моё пребывание было недолгим. Мы обучали суданскую армию и «Силы быстрого реагирования» предыдущего президента. Помогали обучать всех, кто сейчас ведёт бои. Кажется, что они действительно усвоили знания, так как там сейчас происходят серьёзные столкновения. Каким бы сложным ни был мой опыт и путь, я всегда горжусь тем, что я являюсь частью ЧВК «Вагнер». Стремление помогать Родине и всем тем, кто в этом нуждается, свидетельствует о нашем стремлении к миру и порядку. Я глубоко убеждён, что сотрудничество и понимание между нашей страной и странами Африканского континента принесёт плодотворные результаты для всех сторон. Полный текст читайте по ссылке.