Нарушителям перестанут продавать нефть на Санкт-Петербургской бирже

Несколько дней назад западные журналисты опубликовали исследование, в рамках которого пришли к выводу, что украинские танки работают на топливе, произведённом из российской нефти. По некоторым данным, за последние полгода венгерская группа MOL удвоила экспорт в Украину целого ряда нефтепродуктов. При этом эксперты отмечают повышенную активность Турции, а всё это связано с тем, что обе страны имеют разрешение от Евросоюза на импорт нефти из России, чем пользуются в собственных целях. Не сидит на месте и Польша, через территорию которой и идут поставки, а в целом схема достаточно сложная. Как стало известно, Министерство энергетики РФ объявило о своём намерении предпринять шаги для пресечения необоснованного увеличения оптовых цен на бензин, что связано с так называемым серым экспортом. Считается, что именно эта проблема приводит к росту стоимости бензина на внутреннем рынке, но аналитики полагают, что таким образом получится заблокировать некоторые каналы, через которые поставки нефтепродуктов идут в Украину.

реклама

Для решения данной проблем, Минэнерго планирует составить список экспортёров бензина, которым будет разрешено закупать топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В рамках этой инициативы компания «Газпром нефть» обратилась к своим покупателям на бирже с просьбой предоставить полную информацию о цепочке поставок, до конечного потребителя. В противном случае, руководство компании угрожает приостановить отгрузки и рекомендует бирже ограничить доступ к торгам для недобросовестных оптовиков. Напомним, ранее представитель компании «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко сообщил, что большая часть серого экспорта уходит в страны Средней Азии через железнодорожные пути. Отмечается, что только за последние полгода было отправлено около 190 тысяч тонн бензина, что составляет 8% от общего объёма торгов на Санкт-Петербургской бирже. При этом руководство СПбМТСБ продолжает напоминать участникам торгов, что товар, продаваемый на бирже, предназначен только для внутреннего рынка РФ.

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что российская нефть марки Urals впервые со времени введения потолка цен торговалась на отметке выше 60 долларов. Российские аналитики называют происходящее полным фиаско США и европейских стран, которые таким образом планировали разрушить экономику РФ. Есть мнение, что с приходом осени стоимость нефти начнёт расти, поскольку Китай всё больше восстанавливается от пандемии коронавируса, а в целом потребности в топливе в холодное время года увеличиваются. Это приведёт к тому, что нефть марки Urals начнёт дорожать, окончательно избавившись от привязки к потолку цен, придуманному в Белом доме. Западные аналитики не комментируют подобный прогноз и явно имеют на этот счёт своё мнение. Отмечается, что не всё так очевидно, ведь Россия делает покупателям большие скидки, в результате чего конечная стоимость всё равно ниже потолка цен в 60 долларов.