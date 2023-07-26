Похоже, слишком прокачанному танку просто нет места, ведь все задачи способны решать уже находящиеся в строю машины

Сегодня целый ряд стран говорит о планах по созданию танка следующего поколения. Кто-то занимается обычной бравадой, тогда как отдельные государства всерьёз выделяют под это дело деньги. В России уже достаточно давно есть Т14 «Армата». По своим характеристикам танк превосходит любые аналоги и в бою 1 на 1 может справиться с самым тяжеловооружённым противником. Российский танк имеет отличное бронирование, а сопровождающие его технологии можно назвать уникальными. Экипаж надёжно защищён, а ударные характеристики превосходят требования современных операций. Словом, речь идёт о действительно перспективном танке, места которому по непонятным причинам в армии не нашлось.

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В прессе пишут, что отдельные машины всё же попадают в СВО, где их используют в качестве передвижных орудий. Инженеры изучают опыт применения «Арматы», а после вносят определённые коррективы. Сколько всё это продлится, и когда танк начнёт массово производится, никто не знает. Существуют определённые планы, но всё это было ещё до начала боевых действий, тогда как спустя полтора года становится всё очевиднее, что «Армата» армии просто не нужна. Кто-то называет танк слишком дорогим, тогда как некоторые полагают, что у машины есть очевидные проблемы с двигателем и другими системами. Например, из-за санкций возник дефицит электроники, поскольку «Армата» полагается на высокотехнологичные приборы. Некоторые уверяют, что высокие технологии имеют свою цену, ведь из-за этого танк сильно подвержен работе средств РЭБ, а комплексы РЛС легко обнаружат машину даже в тёмное время суток. Словом, предположений много, ну а сегодня мы обратимся к материалу, автор которого полагает, что российской армии «Армата» не нужна, ведь танку просто нет места. Ссылка указана в конце текста.

По словам автора, одним из главных вопросов, стоящих перед современной Российской Армией, является необходимость использования новейшего танка «Армата» в полевых условиях. Вот только события последних лет показали, что танк не имеет задач на поле боя, которые не могли бы решить существующие танки классической компоновки. Современные танки, такие как Т-72 последних модификаций, обладают хорошим бронированием и представляют собой универсальные машины с широким спектром возможностей. С развитием противотанковых средств, таких как ракетные снаряды, гранатомёты, авиация и минные поля, бои между танками практически прекратились. Вместо этого, современные танки применяются для работы вне досягаемости противотанковых средств противника, стрельбы непрямой наводкой и выполнения налётов на укрепрайоны.

Именно вокруг таких условий и будет строиться конструкция танков в будущем. Танк предельных параметров типа «Армата» в таком сценарии не требуется, поскольку даже модифицированный Т-72Б3М справляется с большинством поставленных задач. Кроме того, производители в последние годы уделяют много внимания разработке и улучшению других типов бронетехники, таких как Т-90М и БМП-3. Они активно работают над модификацией таких машин, которые доказали свою универсальность, при этом стоят дешевле и проще в использовании. Всё это указывает на то, что потребность в технике непосредственной поддержки танков на поле боя снижается, и задачи такой поддержки могут быть эффективно решены более специализированными машинами, такими как БМП-3. Например, США активно используют в Ираке и ранее в Афганистане M2 Bradley, которые достаточно защищены от стрелкового оружия, но стоят дешевле танков и не требуют сложной поддержки и дорогостоящего обслуживания. Обычно подобные бронемашины прикрывают ударные дроны, а для решения большинства поставленных задач работает простой принцип: чем проще, тем лучше. По этому поводу можно было бы ввернуть цитату одного из классиков, но мы обойдёмся, ведь всё и без того слишком очевидно.