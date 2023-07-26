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Asus освободит компьютеры от кабелей питания, выпустив видеокарты без проводов, но есть нюанс
Под такую видеокарту вам придётся купить материнскую плату производства Asus

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Даже 20 лет назад при сборке компьютера многие люди старались зафиксировать соединительные кабели таким образом, чтобы они не свисали вниз и не мешали работе других устройств. Особо педантичные личности и вовсе всеми силами прятали торчащие провода, пытаясь убрать их за стенку системного блока или скрыть каким-то другим образом. В итоге грамотное подключение действительно позволяет навести порядок внутри компьютера, но не избавиться от всех проводов. Даже если вы сильно постараетесь, то добиться идеала невозможно, ведь мощные видеокарты требуют дополнительного подключения, ну а скрыть эти кабели невозможно. Похоже, у компании Asus появилась интересная идея, но не обошлось без минусов.

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Так, концепция видеокарт Asus без соединительных проводов вскоре может стать реальностью. Если инициатива взлетит, лучшие видеокарты могут больше не нуждаться в силовых кабелях. Многим пользователям наверняка понравится эта идея, поскольку она выводит кабельменеджмент на новый уровень. Напомним, одним из наиболее впечатляющих экспонатов на стенде Asus на Computex 2023 стал прототип GeForce RTX 4070 без внешних разъёмов питания. Видеокарта не имела традиционного 8-контактного разъёма PCIe или нового 16-контактного разъёма питания, который недавно получил вторую ревизию, существенно повышающую безопасность работы. При этом видеокарта не может черпать энергию из воздуха, а речь идёт о запатентованном соединении, что можно назвать несомненным недостатком данной инновации.

Так, вместо разъёмов питания PCIe Asus реализовала специальный разъем под названием «GC_HPWR», который аналогичен существующему PCIe x1. Подключение GC_HPWR находится рядом с разъёмом PCIe 4.0 x16. Пользовательский слот представляет собой сквозное решение. В отличие от 16-контактного кабеля питания, подключаемого к видеокарте, он подключается к слоту на задней панели материнской платы, через который питание передаётся на видеокарту. В результате видеокарта не будет работать на обычной материнской плате. Для этого требуется собственный слот расширения на будущих материнских платах Asus с дизайном BTF (Back To Future), где разъёмы питания находятся за материнской платой. Создатель контента Bilibili Eixa Studio, который недавно посетил выставку Bilibili World 2023 в Шанхае, утверждает, что Asus начнёт массовое производство видеокарт без традиционного разъёма питания осенью, тогда как в рознице такие продукты появится до конца года. В то время как мы уже видели GeForce RTX 4070 Megalodon и TUF Gaming Z790 BTF в тёмной цветовой гамме, Eixa Studio выполнена в белом дизайне, а такие видеокарты станут визитной карточкой всей линейки GeForce RTX 40 и будут совместимы с материнской платой TX Gaming B760-BTF WiFi для Intel (под процессоры Raptor Lake и Raptor Lake Refresh).

Эксперты предполагают, что видеокарты и сами материнские платы, которые получат волшебное подключение, будут стоить немного дороже. А вот сможет ли Asus убедить пользователей в том, что технология имеет место на рынке, большой вопрос. Нужно понимать, что конструкция без кабелей не даёт никаких преимуществ в производительности, кроме того, что сборка будет выглядеть привлекательно с точки зрения дизайна. Приведём простой пример. Автор данного материала при сборке ПК сделал продуманный кабельменеджмент. Все провода, которые было возможно спрятать, были убраны за заднюю стенку, а остальные аккуратно подвязаны. Вот только в какой-то момент пришлось разобрать весь системный блок, после чего снова собрать и запустить. Увы, но желания заниматься кабельменеджментом уже не было, а в результате внутри компьютера полный бардак. Вот только этого никто не видит, поскольку системный блок продолжает стоять на полу, а на охлаждение подобные манипуляции не влияют. 

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#видеокарты #asus
Источник: tomshardware.com
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