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По мнению многих американских аналитиков, правительство США открыто прикрывает преступную деятельность сына действующего президента. Чего только стоит тот факт, что Хантер Байден пронёс кокаин в защищённый кабинет Белого дома, где предавался раскуриванию трубки мира в День Независимости. При этом в прессе пишут, что клан Байденов находится под надёжной защитой спецслужб. Похоже, даже это ничего не гарантирует, поскольку давний партнёр семьи Байден готовится предоставить показания в конгрессе уже на следующей неделе. Ожидается, что свидетельства Девона Арчера подтвердят, что нынешний президент США действительно участвовал в сомнительных бизнес-делах своего сына Хантера.
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По данным Fox News, Арчер считается правой рукой Хантера, а сам он уже несколько раз переносил выступление в конгрессе из-за угроз убийства его родственников. На этот раз он будет давать показания под присягой, а многие аналитики уверены, что сказанное им окажет сокрушительное воздействие на Байдена и его семью. По данным The New York Post, Арчер расскажет конгрессменам, что Джо Байден встречался и общался с сомнительными бизнес-партнёрами Хантера Байдена из-за рубежа на протяжении многих лет. Поскольку эти показания, исходят от человека, близкого к семье Байденов, то нет никаких сомнений, что они станут роковым ударом для президента и его репутации.
Особый интерес вызывают сведения о том, что Хантер Байден устраивал встречи своего отца с зарубежными деловыми партнёрами и используя влияние отца, добивался ряда выгодных условий. Также сообщается о письмах и доказательствах того, что семья Байдена обогащалась за счёт американских налогоплательщиков, ставя свои интересы выше интересов страны. Несмотря на то, что Девон Арчер сталкивается с угрозами убийства и имеет судимость за мошенничество, его показания могут сыграть ключевую роль в расследовании дела семьи Байден. Ожидается, что в ходе выступления он также расскажет об ужинах, организованных Хантером для своего отца и иностранных деловых партнёров.
Пресс-секретарь Белого дома подтверждает неизменную позицию президента. Карин Жан-Пьер утверждает, что Байден не поддерживал деловые отношения с сыном. Похоже, у журналистов другое мнение, ведь показания и доказательства могут вызвать дополнительные вопросы к действующему президенту и его роли в сомнительных бизнес-сделках семьи. На этом фоне всё чаще говорят об импичменте, а эксперты не исключают, что сонного Джо могут попросить на выход уже этой осенью. Всё это значит, что президентские выборы состоятся раньше, ну а это надежда на то, что конфликт в Украине завершится быстрее, ведь все ключевые кандидаты в президенты намерены решить проблему как можно скорее. Кстати, даже если импичмент и объявят, судить Байдена никто не будет, а вот какая судьба ожидает его сына Хантера, большой вопрос, ведь он очень много наследил в Украине, а значит перешёл дорогу влиятельным людям по обе стороны океана.