Уже на следующей неделе состоятся слушанья с привлечением ключевого свидетеля по делу Хантера Байдена

По мнению многих американских аналитиков, правительство США открыто прикрывает преступную деятельность сына действующего президента. Чего только стоит тот факт, что Хантер Байден пронёс кокаин в защищённый кабинет Белого дома, где предавался раскуриванию трубки мира в День Независимости. При этом в прессе пишут, что клан Байденов находится под надёжной защитой спецслужб. Похоже, даже это ничего не гарантирует, поскольку давний партнёр семьи Байден готовится предоставить показания в конгрессе уже на следующей неделе. Ожидается, что свидетельства Девона Арчера подтвердят, что нынешний президент США действительно участвовал в сомнительных бизнес-делах своего сына Хантера.

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По данным Fox News, Арчер считается правой рукой Хантера, а сам он уже несколько раз переносил выступление в конгрессе из-за угроз убийства его родственников. На этот раз он будет давать показания под присягой, а многие аналитики уверены, что сказанное им окажет сокрушительное воздействие на Байдена и его семью. По данным The New York Post, Арчер расскажет конгрессменам, что Джо Байден встречался и общался с сомнительными бизнес-партнёрами Хантера Байдена из-за рубежа на протяжении многих лет. Поскольку эти показания, исходят от человека, близкого к семье Байденов, то нет никаких сомнений, что они станут роковым ударом для президента и его репутации.

Особый интерес вызывают сведения о том, что Хантер Байден устраивал встречи своего отца с зарубежными деловыми партнёрами и используя влияние отца, добивался ряда выгодных условий. Также сообщается о письмах и доказательствах того, что семья Байдена обогащалась за счёт американских налогоплательщиков, ставя свои интересы выше интересов страны. Несмотря на то, что Девон Арчер сталкивается с угрозами убийства и имеет судимость за мошенничество, его показания могут сыграть ключевую роль в расследовании дела семьи Байден. Ожидается, что в ходе выступления он также расскажет об ужинах, организованных Хантером для своего отца и иностранных деловых партнёров.

Пресс-секретарь Белого дома подтверждает неизменную позицию президента. Карин Жан-Пьер утверждает, что Байден не поддерживал деловые отношения с сыном. Похоже, у журналистов другое мнение, ведь показания и доказательства могут вызвать дополнительные вопросы к действующему президенту и его роли в сомнительных бизнес-сделках семьи. На этом фоне всё чаще говорят об импичменте, а эксперты не исключают, что сонного Джо могут попросить на выход уже этой осенью. Всё это значит, что президентские выборы состоятся раньше, ну а это надежда на то, что конфликт в Украине завершится быстрее, ведь все ключевые кандидаты в президенты намерены решить проблему как можно скорее. Кстати, даже если импичмент и объявят, судить Байдена никто не будет, а вот какая судьба ожидает его сына Хантера, большой вопрос, ведь он очень много наследил в Украине, а значит перешёл дорогу влиятельным людям по обе стороны океана.



