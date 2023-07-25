Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Ходаковский назвал явный минус армии РФ и пояснил, почему так важно наращивать выпуск дронов
Сегодня Украина и Россия активно разрабатывают и тестируют беспилотники, которые позволят взять под контроль небо над Донбассом

реклама

Технологии идут вперёд, а всё это приводит не только к улучшению жизни миллионов людей по всему миру, но и росту военного потенциала. На самом деле многие передовые технологии изначально появляются именно в тех или иных средствах вооружений, а после становятся частью электронных гаджетов. Можно сказать с полной уверенностью, что беспилотники стали самым большим прорывом конфликта на территории Украины. С помощью ударных дронов можно наносить повреждения технике и живой силе противника, дроны-камикадзе справляются с точечными ударами по одиночным целям, ну а всё это фиксируют разведывательные БПЛА, которые способны часами вести оперативный контроль местности. 

реклама

Эксперты отмечают, что в рамках СВО в Украине развернулась не только прямая конфронтация между российской и украинской армиями. Также на повестке дня стоят вопросы конкуренции в области вооружений, военной техники и различных технических средств между Россией и Украиной, при этом всё это происходит при непосредственном участии запада. В Киеве гордятся тем, что превратили свою страну в испытательный полигон для НАТО, где изучаются новые принципы ведения боевых действий и отрабатываются уникальные тактики. На стоит на месте и Россия. По мнению Ходаковского, который в настоящее время занимает пост заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике, на передовой сегодня происходит «мелкая моторика». 

По словам полковника, обе стороны активно разрабатывают и тестируют различные дроны и занимаются созданием средств борьбы с беспилотниками противника. Ходаковский полагает, что превосходство в воздухе и дальности оказывается важным приоритетом для обеих сторон. В небе активно используются разнообразные летательные аппараты, нацеленные на разведку или уничтожение любой цели, стоящей на пути (как статичной, так и движущейся). Полковник также отмечает, что российская сторона проводит тестирование и исследование характеристик различных средств поражения и разведки, а также улучшает технические компоненты и проводит обучение операторов БПЛА. Украинские вооружённые силы не отстают, но во многом полагаются на опыт НАТО. По мнению бывшего командира батальона «Восток», несмотря на определённые успехи российских БПЛА, в области тяжёлой артиллерии Украина (или точнее Запад) пока переигрывает Россию, особенно в части точности используемых средств поражения и их дальности. Именно поэтому армия РФ пытается наладить производство дронов, способных уничтожать тяжёлые артиллерийские расчёты ВСУ, что в будущем должно склонить чашу весов в сторону России. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #военные технологии #беспилотники
Источник: topwar.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
18
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
11
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
9
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
3
Невидимые для украинского ПВО сверхзвуковые ракеты Оникс поразили цели в Одессе
5
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
6
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
3
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
7
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
14
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
7
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
2
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
+
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
12
СМИ: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
7
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
2
Китайские исследователи нашли способ починки OLED-экранов
3
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
+
Усовершенствованный динамической защитой БМП Bradley не смог справиться с "Ланцетом"
3

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
13
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Какие самолеты ОКБ Сухого получат Воздушно-космические силы России в 2023 году
5
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
9
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
13
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
13
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
19

Сейчас обсуждают

Dimon1996
15:48
Т.е. ссылки на первоисточник у Вас нет. Я так и думал.
Резников: «контрнаступление» отстаёт от графика, но идёт по плану
Роман Никольский
15:43
Перевод на нормальный язык: команда учёных из лаборатории Сандия нашла способ привлечь инвестиции и разбогатеть
Ученые во время экспериментов обнаружили, что треснувший металл начал самостоятельно затягиваться
Евгений Григорьев
15:41
Ну и валите
EA полностью свернула деятельность на территориях России и Беларуси
Елисей Цуканов
15:41
ну в те времена начало 2000х компьютеры домашние были дорогим удовольствием,и мало кто имел на то время.Проще в компьютерный клуб сходить,чем и пользовались все школьники.Даже в 2003 собрали его,потом...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
Razg0n
15:36
Sleep на клаве - превосходное решение. Одно нажатие, занимающее полсекунды, и пошел. Жаль, что на современных такого нет.
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
Дмитрий Маслов
15:32
Не играл, но знаю. Малатец! Главное 5 копеек вставить!
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
Lubitel 32
15:29
По всей видимости осторожное но настойчивое руководство КНР. Всё это время пыталось договорится с японской стороной. А нынешнее выступление МИД КНР результат неудачных переговоров. А не то что выгляди...
Китайским властям потребовалось пару дней, чтобы выступить с осуждением новых японских санкций
Ezdiumno ru
15:22
2005 год... А вы знаете, сколько микриков было на матплатах компов году так в 1990-м? Мало было собрать комп в корпусе. Нужно было нще правильно все эти микрики установить. А для этого изучить толстый...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
Ezdiumno ru
15:18
Большинство пунктов чисто субъективное мнение автора. Хотя бы односторонность USB-A и других разъемов. Думаю, когда симметричных USB-C не было, автор не считал несимметричность USB-A нкдостатком. Да, ...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
Alex-IT
15:13
Непонятно, но было интересно узнать))
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем