Сегодня Украина и Россия активно разрабатывают и тестируют беспилотники, которые позволят взять под контроль небо над Донбассом

Технологии идут вперёд, а всё это приводит не только к улучшению жизни миллионов людей по всему миру, но и росту военного потенциала. На самом деле многие передовые технологии изначально появляются именно в тех или иных средствах вооружений, а после становятся частью электронных гаджетов. Можно сказать с полной уверенностью, что беспилотники стали самым большим прорывом конфликта на территории Украины. С помощью ударных дронов можно наносить повреждения технике и живой силе противника, дроны-камикадзе справляются с точечными ударами по одиночным целям, ну а всё это фиксируют разведывательные БПЛА, которые способны часами вести оперативный контроль местности.

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Эксперты отмечают, что в рамках СВО в Украине развернулась не только прямая конфронтация между российской и украинской армиями. Также на повестке дня стоят вопросы конкуренции в области вооружений, военной техники и различных технических средств между Россией и Украиной, при этом всё это происходит при непосредственном участии запада. В Киеве гордятся тем, что превратили свою страну в испытательный полигон для НАТО, где изучаются новые принципы ведения боевых действий и отрабатываются уникальные тактики. На стоит на месте и Россия. По мнению Ходаковского, который в настоящее время занимает пост заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике, на передовой сегодня происходит «мелкая моторика».

По словам полковника, обе стороны активно разрабатывают и тестируют различные дроны и занимаются созданием средств борьбы с беспилотниками противника. Ходаковский полагает, что превосходство в воздухе и дальности оказывается важным приоритетом для обеих сторон. В небе активно используются разнообразные летательные аппараты, нацеленные на разведку или уничтожение любой цели, стоящей на пути (как статичной, так и движущейся). Полковник также отмечает, что российская сторона проводит тестирование и исследование характеристик различных средств поражения и разведки, а также улучшает технические компоненты и проводит обучение операторов БПЛА. Украинские вооружённые силы не отстают, но во многом полагаются на опыт НАТО. По мнению бывшего командира батальона «Восток», несмотря на определённые успехи российских БПЛА, в области тяжёлой артиллерии Украина (или точнее Запад) пока переигрывает Россию, особенно в части точности используемых средств поражения и их дальности. Именно поэтому армия РФ пытается наладить производство дронов, способных уничтожать тяжёлые артиллерийские расчёты ВСУ, что в будущем должно склонить чашу весов в сторону России.