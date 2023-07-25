Цена не российскую нефть марки Urals впервые торгуется на 10% дороже так называемого потолка цен

Эксперты отмечают, что за последние столетия англосаксы не придумали никаких новых механизмов решения спорных ситуаций. Если США и Британия могут, то решают проблему силовым путём, ну а если победить оппонента при помощи армии не выходит, то в ход идут экономические и политические санкции. Нужно понимать, что за последние десятилетия на пути у так называемого демократического Запада вставали только небольшие страны, которые с большим трудом выживали под санкциями, тогда как Россия обладает колоссальными материальными ресурсами. При этом от российских энергоресурсов зависят многие европейские государства, ну а выход на новые рынки позволил снизить давление со стороны США. Американцы активно насыщают Европу сжиженным газом, но с нефтью всё обстоит иначе. Уже более полугода назад был введён так называемый потолок цен, дороже которого нефть марки Urals не должна торговаться.

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Фактически, США запретили всему миру платить за российское «чёрное золото» больше установленной стоимости, а какое-то время требования выполнялись. По данным The Wall Street Journal Москва успешно адаптировалась к ограничениям, применяемым странами Запада, и снизила свою зависимость от западных страховщиков и транспортных компаний. Этот успех ослабляет способность США и Европы воздействовать на российские доходы от экспорта нефти и приносит выгоду Москве. Журналисты The Wall Street Journal пишут, что Россия одержала значительную победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки, поскольку цена на баррель Urals впервые превысила 60 долларов, установленный как предельный уровень (о чём мы писали выше). Эксперты подчёркивают, что российским властям удалось частично преодолеть ограничения. Отдельно отмечается, что спрос на российскую нефть в Азии продолжает расти, а Саудовская Аравия явно играет на стороне Москвы.

В The Wall Street Journal напоминают, что одним из ключевых факторов, способствующих повышению цен на российскую нефть, стало сокращение добычи нефти странами ОПЕК+, к которому присоединилась и Россия. Это помогло увеличить стоимость нефти марки Urals и сократить разрыв между российским сортом и стоимостью марки Brent до 20 долларов за баррель. В то же время аналитики предлагают не делать преждевременных выводов. Несмотря на успехи России по преодолению финансового давления со стороны стран Запада, санкции всё ещё являются сдерживающим фактором и сильно сказываются на доходах бюджета РФ. В США разводят руками, ведь сегодня РФ продаёт нефть через альтернативные каналы. Ко всему прочему в Белом доме заявляют, что не всё так очевидно. Например, уже после завершения торгов покупатель может потребовать от России значительную скидку за риски, а в итоге цена нефти всё равно окажется ниже установленного потолка.

В США посмеиваются над происходящим и продолжают называть повышение цен на российскую нефть пирровой победой Москвы, указывая на ряд препятствий, которые были установлены для снижения доходов Москвы. Что до журналистов The Wall Street Journal, то там указывают на сильную зависимость мировых рынков от российской нефти, о чём, кстати, недавно заявил заместитель министра финансов США. Эксперты напоминают, что Россия создала уникальную логистическую схему, включающую танкеры, застрахованные и зафрахтованные странами, не подпадающими под санкции. Продажа таких танкеров привела к росту теневого флота, который перевозит нефть из России. Это снижает влияние санкций на экспорт российской нефти и в будущем позволит преодолеть введённые ограничения.