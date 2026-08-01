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Der8auer заменил вентиляторы СО на дымоход и снизил температуру Ryzen 7 9800X3D на 19 °C
Максимальная высота конструкции составила 110 см.
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Оверклокер Der8auer провёл очередной эксперимент по улучшению возможностей системы, используя при этом нестандартный метод — в своём свежем видеоролике он решил проверить, насколько хорошо покажет себя модифицированная система охлаждения, в которой вентиляторы были заменены на дымовую трубу, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Der8auer/YouTube

В основе эксперимента лежит эффект дымохода (эффект тяги), заключающийся в естественном движении тёплого воздуха наверх внутри вертикального воздуховода благодаря его меньшей плотности — в результате этого процесса в нижней части возникает зона низкого давления, в связи с чем в трубу затягиваются новые порции воздуха из окружающей среды, что создаёт тягу.

Источник фото: VideoCardz/Der8auer/YouTube

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Для проведения эксперимента эксперт напечатал на 3Д-принтере вертикальную трубу, состоящую из нескольких секций, а также снял с радиатора в составе СЖО вентиляторы, чтобы подсоединить к нему дымоход. Для проверки тяги он использовал генератор дыма. Тестовый ПК был оснащён процессором AMD Ryzen 7 9800X3D.

На первом этапе он установил над радиатором 10-см модуль, что практически не дало видимого эффекта — температура упала лишь на 0,5 °C, а эффекта тяги не наблюдался. Конструкция высотой 30 см снизила температуру охлаждающей жидкости уже на 5 °C.

Источник фото: VideoCardz/Der8auer/YouTube

Постепенно добавляя новые секции, он регистрировал улучшение работы дымохода, а после того, как высота трубы достигла 110 см, температура процессора снизилась с 90 до 71 °C, а охлаждающей жидкости — до 50 °C. Использовав генератор дыма, эксперт отметил, что воздух затягивается через охлаждающие рёбра и поднимается выше по дымоходу, подтверждая эффект тяги.

В целом, эксперимент показал, что дымоход достаточной высоты способен эффективно охладить процессор, но целесообразность использования данной конструкции для обычного ПК остаётся под вопросом.


#ryzen 7 9800x3d
Источник: videocardz.com
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