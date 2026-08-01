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Сборка с Core i5-12400F и Radeon RX 7600 под управлением Linux протестирована в ряде игр
Тесты проводились в разрешении 1080p.
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Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать сборки прошлых поколений — в своём новом видеоролике он решил проверить возможности видеокарты AMD Radeon RX 7600 в паре с процессором Intel Core i5-12400F и 16 ГБ оперативной памяти DDR5.

Источник фото: Amazon

В разрешении 1080p сборка, работающая под управлением Linux-дистрибутива Bazzite, обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • Grand Theft Auto IV (самые высокие настройки) – 141 fps/105 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки RT, TAA) – 75 fps/61 fps
  • Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra) – 98 fps/61 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra, средняя плотность толпы) – 77 fps/65 fps
  • Cyberpunk 2077 (средние настройки RT, отражения RT вкл., FSR 2.1 Auto) – 35 fps/28 fps
  • Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 286 fps/163 fps
  • ARC Raiders (высокие настройки, TSR 100%) – 94 fps/64 fps
  • Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки, SMAA 2TX) – 78 fps/64 fps
  • Marvel Rivals (высокие настройки, TAAU, Lumen выкл., SSR выкл.) – 119 fps/84 fps
  • Palworld (высокие настройки, TSR) – 90 fps/54 fps
  • Baldur's Gate 3 (пресет Ultra, TAA) – 101 fps/75 fps
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В целом, ПК, оснащённый Core i5-12400F и Radeon RX 7600, в Bazzite обеспечивает достаточно высокие показатели частоты кадров в выбранных энтузиастом играх, причём даже на высоких настройках. При этом энтузиаст отмечает, что ряд игр в Linux может не запуститься — прежде всего это касается сетевых шутеров из-за отсутствия поддержки античит-систем.

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#radeon rx 7600 #core i5-12400f
Источник: youtube.com
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