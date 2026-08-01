Тестовый ПК оснастили 32 ГБ оперативной памяти.

В условиях кризиса на компьютерном рынке целый ряд геймеров до сих пор отдаёт предпочтение сборкам прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала nexify.

Источник фото: Amazon

Для своих тестов он собрал ПК, оснащённый процессором Intel Core i7-8700K, разогнанным до 5 ГГц, видеокартой GeForce GTX 1660 Super 6 ГБ и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200. Энтузиаст тестировал видеокарту как в стандартном режиме, так и в разгоне (OC), подняв частоту GPU на 150 МГц, эффективную частоту памяти до 16 ГГц, а лимит энергопотребления — со 125 до 150 Вт.

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В разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками продемонстрировала следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Counter-Strike 2 (низкие настройки): GTX 1660 Super – 375 fps/151 fps, GTX 1660 Super (OC) – 393 fps/171 fps (+4,8 %/+13,2 %)

Counter-Strike 2 (высокие настройки): GTX 1660 Super – 214 fps/103 fps, GTX 1660 Super (OC) – 237 fps/109 fps (+10,7 %/+5,8 %)

Black Myth: Wukong (средние настройки): GTX 1660 Super – 38 fps/31 fps, GTX 1660 Super (OC) – 42 fps/34 fps (+10,5 %/+9,7 %)

Cyberpunk 2077 (средние настройки): GTX 1660 Super – 64 fps/49 fps, GTX 1660 Super (OC) – 71 fps/55 fps (+10,9 %/+12,2 %)

Forza Horizon 6 (средние настройки): GTX 1660 Super – 68 fps/56 fps, GTX 1660 Super (OC) – 73 fps/57 fps (+7,4 %/+1,8 %)

Red Dead Redemption 2 (сбалансированные настройки): GTX 1660 Super – 56 fps/46 fps, GTX 1660 Super (OC) – 61 fps/48 fps (+8,9 %/+4,3 %)

В целом, GeForce GTX 1660 Super в паре с Core i7-8700K обеспечивает приемлемые и даже высокие показатели fps в целом ряде игр, в том числе современных, а разгон позволяет увеличить среднюю частоту кадров дополнительно на 5-11 %, хотя о высоких настройках качества графической составляющей речи зачастую не идёт.

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