Игрок может перемещаться между тремя частями игровой серии GTA.

Специалист по модификации игр Dryxio, который ранее запустил GTA III внутри GTA San Andreas на телевизоре, расположенном непосредственно в самой игре, продолжает экспериментировать — в своём свежем видеоролике он показал перемещение между тремя частями игровой серии Grand Theft Auto при помощи порталов, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/Dryxio

Как показано в видео, в GTA: San Andreas моддер создал несколько порталов, которые переносят игрока в GTA III или Vice City с возможностью вернуться обратно, а также позволяют взаимодействовать с NPC в одной части игры, находясь в другой, то есть по сути создают единое игровое пространство из трёх частей GTA.

Источник фото: VideoCardz/Dryxio

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Как отмечает моддер, все три игры работают в рамках одного процесса, при этом функционируя как отдельный экземпляр движка, и используют одно устройство Direct3D.