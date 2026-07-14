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Microsoft тестирует улучшенный поиск в Windows 11 без рекламного контента
Обновлённый поиск уже доступен для участников Windows Insider.
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До недавнего времени поиск в Windows 11 был перегружен рекламой и дополнительными функциями, которые только мешали пользователю найти необходимую информацию и файлы в системе. Судя по всему, Microsoft прислушалась к отзывам своих клиентов и приступила к тестированию обновлённого интерфейса поиска, лишённого ненужных подсказок и рекламных карточек, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Windows Latest

Сообщается, что Microsoft внедряет для участников программы предварительного тестирования Windows Insider целый ряд улучшений поисковой системы, включая возможность отключения подсказок веб-поиска и рекламного контента в меню Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Поиск.

Источник фото: Windows Latest

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Кроме того, результаты поиска стали более информативными, сопровождаясь указанием источника, а заголовки — более аккуратными. Теперь в том случае, если поисковый запрос пользователя более релевантен, в верхней части страницы будут отображаться локальные результаты поиска вместо предложений веб-сайтов и магазина приложений.

Старый (слева) и новый (справа) поиск. Источник фото: Windows Latest

Улучшен и механизм работы поиска, в частности, даже пропущенные буквы не помешают найти файлы на локальном ПК и в облаке. Кроме того, поиск можно будет осуществлять лишь по двум символам, а сопоставление подстрок позволит обнаружить составное имя. Microsoft утверждает, что снизила вероятность сбоев и проблем с загрузкой, и журналисты издания в процессе тестирования подтвердили это, дополнительно отметив возросшую скорость работы поиска.

Старый (слева) и новый (справа) поиск. Источник фото: Windows Latest/Microsoft

Внедрение обновлённого поиска стартовало 13 июля, и в настоящее время доступно ряду участников программы предварительного тестирования Windows Insider, тогда как пользователи стабильной версии ОС могут рассчитывать на доступность апдейта в ближайшее время.

#microsoft #windows 11
Источник: windowslatest.com
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