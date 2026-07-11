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Мини-ПК с RTX 2060 и Core i7-1165G7 протестировали в Forza Horizon 6 и других популярных играх
Сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ.
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Рост стоимости современных компьютерных комплектующих вынуждает геймеров выбирать сборки прошлых поколений в качестве временного решения, одну из которых в целом ряде популярных игр протестировал энтузиаст YouTube-канала ETA PRIME.

Источник фото: ETA PRIME/YouTube

Для своих тестов он приобрёл мини-ПК, оснащённый 4-ядерным 8-поточным процессором Intel Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,7 ГГц, мобильной видеокартой GeForce RTX 2060 6 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, который обошёлся ему в 350 долларов США и продемонстрировал следующие результаты частоты кадров:

  • Forza Horizon 6 (1080p, высокие настройки, DLSS Quality) – 59 fps
  • Forza Horizon 6 (1440p, высокие настройки, DLSS Quality, лок на 40 fps) – 40 fps
  • Resident Evil Requiem (1080p, высокие настройки) – 89 fps
  • Crimson Desert (1080p, средние настройки, FSR Balanced, FSR FG вкл.) – 70 fps
  • Crimson Desert (1080p, средние настройки, XeSS Balanced, XeSS FG вкл.) – 71 fps
  • Cyberpunk 2077 (1080p, высокие настройки, FSR FG вкл.) – 74 fps
  • The Elder Scrolls V: Skyrim (высокие настройки): 1080p – 121 fps, 1440p – 81 fps, 4K – 62 fps
  • Fallout 4 (высокие настройки): 1080p – 101 fps, 1440p – 76 fps, 4K – 51 fps
  • Grand Theft Auto V (высокие настройки): 1080p – 124 fps, 1440p – 87 fps, 4K – 64 fps
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В целом, мини-ПК с Core i7-1165G7 и мобильной RTX 2060 обеспечивает высокие показатели частоты кадров на высоких настройках графической составляющей даже в современных играх, хотя для этого в ряде случаев необходимо использовать технологию масштабирования и генерацию кадров.

#geforce rtx 2060 #core i7-1165g7
Источник: youtube.com
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