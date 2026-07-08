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breaking-news
Samsung приступила к серийному выпуску SSD PM1763 с PCIe 6.0 и скоростью чтения до 28400 МБ/с
Новинка оснащается новейшим 4-нм контроллером.
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Компания Samsung сообщила о запуске серийного производства своего нового твердотельного накопителя PM1763 с интерфейсом PCIe 6.0, предназначенного для высокопроизводительных серверов и платформ искусственного интеллекта следующего поколения, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech

Как сообщает производитель, твердотельный накопитель Samsung PM1763 оснащается недавно разработанным 4-нм контроллером и чипами V-NAND 9-го поколения, что повышает его производительность и энергоэффективность. По данным Samsung, новинка с интерфейсом PCIe 6.0 обеспечивает скорость последовательного чтения до 28 400 МБ/с и последовательной записи до 21 900 МБ/с — это справедливо для версии объёмом 16 ТБ, хотя накопитель будет предлагаться и в вариантах на 4 и 8 ТБ.

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Производитель отмечает, что скоростные показатели новой модели более чем в два раза превышают достижения предшественника, PM1753, а энергоэффективность улучшилась более чем в 1,8 раза, добавляя, что благодаря высокой скорости большая языковая модель размером 40 ГБ передаётся примерно за 1,4 секунды, что обеспечивает минимизацию задержки и повышение эффективности обработки данных.

Источник фото: Wccftech

Кроме того, новинка оптимизирована для серверных сред с жидкостным охлаждением благодаря технологии прямого охлаждения чипа (D2C), что позволяет поддерживать пиковую производительность на протяжении длительного времени при высоких нагрузках.

#pm1763
Источник: wccftech.com
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