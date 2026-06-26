Цена мини-ПК практически аналогична стоимости консоли от Valve.

Несколько дней назад состоялся дебют игровой консоли Steam Machine от Valve, стоимость которой начинается от 1049 долларов США. В свою очередь, французский ритейлер LDLC предложил сборку, позиционируемую в качестве более производительной альтернативы для Steam Machine, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/LDLC

Как указано на сайте магазина, мини-ПК оснащается процессором Ryzen 5 8400F, видеокартой Radeon RX 9060 XT, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем NVMe ёмкостью 500 ГБ. Стоимость полностью собранной версии в корпусе от SilverStone составляет 1040 евро, тогда как комплект для самостоятельной сборки оценён в 1000 евро.

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В тестах Steam Machine от Gamers Nexus игровая приставка Steam Machine, оснащённая 28 вычислительными блоками на базе архитектуры RDNA 3 и 8 ГБ VRAM, уступила Radeon RX 7600 в ряде игр, поэтому RX 9060 XT с 32 вычислительными блоками на основе RDNA 4 и 16 ГБ видеопамяти выглядит более выигрышным вариантом.

Мнение участников платформы Reddit при сравнении данных устройств разделились — ряд геймеров считает, что Steam Machine привлекает простотой использования и настройки, тогда как другие пользователи полагают, что более высокая производительность мини-ПК от LLDC предпочтительней. Также одним из преимуществ Steam Machine называется её более компактные размеры.