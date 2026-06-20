Компания уже работает над устранением бага.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила свежее обновление за июнь 2026 года, которое добавило ряд изменений и улучшений, но также в очередной раз принесло несколько ошибок, в том числе проблему с неправильным отображением названия файлов в Корзине. К счастью, разработчики уже знают об этом баге и работают над его устранением, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как сообщает Microsoft на своём сайте, после установки июньского апдейта, выпущенного в рамках Patch Tuesday, в процессе удаления файла из Корзины диалоговое окно подтверждения отображает внутреннее имя файла, а не фактическое — например, пользователь решает удалить изображение «myphoto.jpg», но вместо этого видит название вида «$Rxxxxxx».

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Отмечается, что ошибка присутствует только в диалоговом окне, тогда как в списке файлов Корзины и после восстановления имена файлов указываются верно. Данной проблеме подвержены не только поддерживаемые версии Windows 11, но и Windows 10, а также ряд серверных Windows Server. В настоящее время Microsoft работает над устранением этого бага, хотя точные сроки выхода патча пока неизвестны.