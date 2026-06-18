Видеоадаптер тестировался совместно с процессором Intel Core i5-12400F.

Современные видеокарты среднего ценового сегмента могут быть ограничены 8 линиями PCIe 5.0, что может снизить производительность в сборках прошлых поколений, оснащённых разъёмами PCIe 4.0 и даже 3.0. Эксперт YouTube-канала NJ Tech решил проверить, как сильно влияет более старая версия PCIe на частоту кадров в современных играх.

Источник фото: Amazon

Для этого он использовал сборку, снабжённую видеокартой GeForce RTX 5060 c 8 линиями PCIe 5.0, процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, которая в разрешении 1440p продемонстрировала следующие результаты средней частоты кадров/0,1% low:

Forza Horizon 6 (пресет Extreme): PCIe 3.0 – 31 fps/20 fps, PCIe 4.0 – 46 fps/26 fps, PCIe 5.0 – 61 fps/27 fps

Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки): PCIe 3.0 – 35 fps/10 fps, PCIe 4.0 – 53 fps/16 fps, PCIe 5.0 – 67 fps/25 fps

Resident Evil Requiem (высокие настройки, DLSS 4.5 Balanced): PCIe 3.0 – 91 fps/43 fps, PCIe 4.0 – 95 fps/30 fps, PCIe 5.0 – 101 fps/59 fps

007 First Light (очень высокие настройки, DLSS 4.5 Balanced): PCIe 3.0 – 50 fps/34 fps, PCIe 4.0 – 57 fps/41 fps, PCIe 5.0 – 56 fps/41 fps

Crimson Desert (пресет Cinematic, DLSS 4.5 Balanced): PCIe 3.0 – 59 fps/41 fps, PCIe 4.0 – 62 fps/45 fps, PCIe 5.0 – 61 fps/45 fps

Cronos: The New Dawn (пресет Epic, DLSS 4.5 Balanced): PCIe 3.0 – 62 fps/21 fps, PCIe 4.0 – 64 fps/18 fps, PCIe 5.0 – 64 fps/22 fps

Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки, DLSS 4.5 Balanced): PCIe 3.0 – 65 fps/27 fps, PCIe 4.0 – 70 fps/51 fps, PCIe 5.0 – 70 fps/50 fps

Counter-Strike 2 (средние настройки, MSAA 2x): PCIe 3.0 – 295 fps/109 fps, PCIe 4.0 – 293 fps/111 fps, PCIe 5.0 – 295 fps/105 fps

Alan Wake 2 (очень высокие настройки): PCIe 3.0 – 63 fps/38 fps, PCIe 4.0 – 60 fps/19 fps, PCIe 5.0 – 65 fps/22 fps

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Как показывают результаты тестов, в Crimson Desert, Cronos: The New Dawn и Counter-Strike 2 разница относительно средней частоты кадров между разными версиями PCIe минимальна или не наблюдается вовсе, в Forza Horizon 6, Horizon Zero Dawn Remastered и Resident Evil Requiem интерфейс PCIe 5.0 позволяет RTX 5060 обеспечить на 97 %/33 %, 91 %/26 % и 11 %/6 % больший fps по сравнению с PCIe 3.0/PCIe 4.0, а в Death Stranding 2: On the Beach и 007 First Light преимущество PCIe 5.0 над PCIe 3.0 составило 8 и 12 % при равном с PCIe 4.0 показателе среднего fps.