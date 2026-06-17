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В NJ Tech сравнили GTX 1080 Ti и RTX 5060 в Crimson Desert и других популярных играх
Тестовый ПК снабдили процессором Ryzen 5 5600X.
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Эксперт YouTube-канала NJ Tech продолжает сравнивать видеокарты прошлых поколений с современными продуктами — в свежем видеоролике он решил протестировать топовый видеоадаптер поколения Pascal, GeForce GTX 1080 Ti, дебютировавший в 2017 году и оснащённый 11 ГБ VRAM, сравнив его с GeForce RTX 5060 8 ГБ.

Источник фото: Amazon

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, под управлением Windows 11 25H2 в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • 007 First Light (высокие настройки): GTX 1080 Ti – 53 fps/37 fps, RTX 5060 – 86 fps/70 fps
  • Cronos: The New Dawn (пресет Epic): GTX 1080 Ti – 38 fps/31 fps, RTX 5060 – 59 fps/16 fps
  • Crimson Desert (пресет Ultra): GTX 1080 Ti – 36 fps/29 fps, RTX 5060 – 78 fps/61 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Extreme): GTX 1080 Ti – 49 fps/39 fps, RTX 5060 – 61 fps/52 fps
  • Resident Evil Requiem (высокие настройки, пряди волос вкл.): GTX 1080 Ti – 61 fps/22 fps, RTX 5060 – 119 fps/82 fps
  • Counter-Strike 2 (средние настройки): GTX 1080 Ti – 337 fps/146 fps, RTX 5060 – 407 fps/167 fps
  • ARC Raiders (пресет Epic, RT Static): GTX 1080 Ti – 62 fps/52 fps, RTX 5060 – 105 fps/86 fps
  • PUBG: Battlegrounds (пресет Ultra): GTX 1080 Ti – 151 fps/97 fps, RTX 5060 – 192 fps/120 fps
  • Cyberpunk 2077 (пресет Ultra): GTX 1080 Ti – 68 fps/50 fps, RTX 5060 – 109 fps/65 fps
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Тесты показывают, что обе видеокарты обеспечивают высокие показатели fps в большинстве представленных игр, хотя в некоторых из них средняя частота кадров у GTX 1080 Ti падает ниже 40 fps. Кроме того, хотя топовая модель поколения Pascal имеет больше видеопамяти, RTX 5060 превосходит её по общей производительности, обгоняя предшественницу на 21-117 %, в зависимости от игры.

#geforce gtx 1080 ti #geforce rtx 5060
Источник: youtube.com
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