Ранее компания отказала пользователю.

Несколько дней назад обладатель Ryzen 9 7950X3D сообщил о неожиданном повреждении своего процессора, отметив, что производитель материнской платы, Gigabyte, произвёл ремонт по гарантии, тогда как AMD отказалась выполнять свои обязательства, аргументировав это тем, что на предоставленных пользователем фотографиях видны физические повреждения CPU. К счастью, после огласки случая в социальных сетях ситуация изменилась в лучшую сторону, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/Reddit/VINCENT199411

Сообщается, что в Hardware Unboxed обратились за пояснениями относительно данного случая к представителям AMD в социальных сетях, отметив, что если компания не решит проблему в течение нескольких дней, это станет маркетинговой катастрофой. Судя по всему, в AMD решили не разочаровывать своих клиентов — спустя некоторое время представитель компании сообщил Hardware Unboxed, что проблема решена.

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Остаётся надеяться, что это не единичный случай, и в будущем AMD будет тщательнее выполнять свои обязательства по гарантийному ремонту и замене повреждённых процессоров.

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