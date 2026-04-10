Согласно утечкам, производитель презентует сразу три модели.

После презентации серии Galaxy S26, состоявшейся несколько недель назад, следующее крупное событие от Samsung, по данным издания Korea Economic TV, состоится уже летом текущего года, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что 22 июля 2026 года Samsung официально представит свои складные смартфоны следующего поколения. Данное событие, как утверждает издание, состоится в Лондоне (Великобритания), хотя точное время мероприятия пока не указывается.

Рендер Galaxy Z Fold Wide. Источник фото: GSMArena/OnLeaks/Android Headlines

Помимо привычных моделей, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, южнокорейский производитель, как ожидается, презентует и Galaxy Z Fold Wide (или Fold8 Wide), который, по слухам, станет первым в своём роде, предлагая складной экран с соотношением сторон 4:3. Также новинке приписывается наличие чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и батареи на 5000 мА·ч с поддержкой 45-Вт проводной зарядки. Согласно утечке, модель получит 7,6-дюймовый складной и 5,4-дюймовый внешний дисплей.