Новое поколение видеокарт Nvidia может дебютировать только в 2028 году

Кризис на рынке DRAM в связи с возросшим спросом на чипы памяти со стороны ИИ-сектора может стать причиной задержки запуска потребительских видеокарт Nvidia серии GeForce RTX 60 и к переносу дебюта линейки GeForce RTX 50 Super на более поздний период — об этом пишет издание Wccftech со ссылкой на материал The Information.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Утверждается, что Nvidia не планирует выпускать новые модели видеокарт в текущем году, что указывает на проблемы с запуском линейки GeForce RTX 50 Super — ранее ожидалось, что анонс новинок состоится в рамках CES 2026, чуть позже их запуск, согласно утечкам, был перенесён на третий квартал 2026 года, а свежая информация указывает или на перенос дебюта новых моделей на следующий год, или вовсе на отмену. Видеоадаптеры следующего поколения Nvidia серии GeForce RTX 60, как сообщается, также дебютируют не в конце 2027 года, а позже — хотя конкретных сроков не называется, можно предположить, что это произойдёт как минимум в 2028 году.

Основной причиной, негативно повлиявшей на запуск новых моделей потребительских видеокарт Nvidia, называется нестабильная ситуация на рынке DRAM и перебои с поставками памяти. По прогнозам ряда экспертов, кризис продлится как минимум до 2027 или даже 2028 года, поэтому геймерам, судя по всему, пока что придётся довольствоваться уже выпущенными моделями видеоадаптеров.