Новинка оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Компания iQOO продолжает подогревать интерес к своему предстоящему топовому смартфону iQOO 15 Ultra и недавно представитель компании поделился результатами тестов новинки в бенчмарке AnTuTu, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что общий показатель iQOO 15 Ultra в бенчмарке AnTuTu составил 4 518 403 балла, что на текущий момент является рекордным значением. В тестах CPU, GPU, памяти и UX новинка набрала 1 322 001, 1 594 848, 593 523 и 1 008 031 балл соответственно.

Источник фото: Gizmochina

В более ранних утечках говорилось, что iQOO 15 Ultra, позиционируемый в качестве топового решения для длительных игровых сессий, получит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, активную систему охлаждения для более эффективного отвода излишков тепла, плечевые триггеры и батарею ёмкостью более 7000 мА·ч.

Остальные характеристики новинка, как ожидается, унаследует от iQOO 15, оснащённого 6.85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.1 и тройной камерой на задней панели. Запуск новинки может состояться в Китае в начале февраля текущего года.