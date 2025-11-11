Некоторые пользователи жалуются на проблемы с ESU.

Основной период поддержки Windows 10 завершился в середине прошлого месяца, но клиенты Microsoft продолжат получать апдейты безопасности ОС, если зарегистрируются в Программе расширенных обновлений безопасности (ESU). К сожалению, на целом ряде ПК и ноутбуков данное предложение не работает, о чём пишет издание Windows Latest, ссылаясь на жалобы пользователей и приводя способы решения проблемы в ряде случаев.

Источник фото: PC World/Microsoft

Сообщается, что в некоторых странах, входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), зарегистрироваться в Программе расширенных обновлений безопасности для Windows 10 до сих пор не представляется возможным — при попытке регистрации система предупреждает, что данное действие для региона пользователя в настоящий момент недоступно.

Отмечается, что Microsoft сообщала о старте ESU для клиентов из стран ЕЭЗ ещё в октябре текущего года, но некоторые пользователи до сих пор не получили данной возможности, а софтверный гигант не называет точных сроков. Ранее издание рекомендовало изменить регион на ЕС для упрощённой регистрации в Программе расширенных обновлений безопасности. Судя по всему, обратное действие (изменение региона с ЕС на другой) может помочь пользователям из Европы.

Ещё одна проблема, из-за которой некоторые клиенты Microsoft не могут принять участие в ESU и получить обновления для Windows 10, заключается в том, что при попытке регистрации система демонстрирует сообщение с предупреждением «Что-то пошло не так» без какой-либо конкретики.

Журналистам издания удалось выяснить, что данное сообщение может появляться в двух случаях — или пользователь находится в неподдерживаемом регионе, или система ошибочно определяет ПК как корпоративный. Для исправления второй проблемы рекомендуется полностью отключить все рабочие и учебные учётные записи, а в том случае, если это не помогло, следует выполнить локальное обновление при помощи Media Creation Tool.