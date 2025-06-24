Новинка получит ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Предстоящий складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold будет тоньше и прочнее предшественника, а также получит корпус с более эффективной защитой от пыли и влаги, пишет издание Gizmochina со ссылкой на материал сайта AndroidHeadlines.

Рендер Google Pixel 10 Pro Fold. Источник фото: Gizmochina/AndroidHeadlines/OnLeaks

Утверждается, что Google Pixel 10 Pro Fold оснастят усовершенствованным шарнирным механизмом, что позволит уменьшить толщину и повысить прочность устройства, а также пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68, что является заметным улучшением по сравнению с моделью предшествующего поколения, Pixel 9 Pro Fold, имеющей рейтинг водонепроницаемости IPX8.

Отмечается, что данные нововведения позволят новинке успешно конкурировать с предстоящими складными моделями от других производителей.

Официальный запуск новой линейки Pixel 10, в том числе Pixel 10 Pro Fold, согласно утечкам, состоится 20 августа текущего года.