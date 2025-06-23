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Oppo K13x 5G дебютировал с ударопрочным корпусом, батареей 6000 мАч, Dimensity 6300 и ценой от $140
Новинка получила до 8 ГБ оперативной памяти.

Компания Oppo представила свой новый смартфон Oppo K13x 5G, обладающий ударопрочным корпусом и ёмкой батареей, пишет издание Gizmochina.


Смартфон Oppo K13x 5G оснащается 6.67-дюймовой LCD-панелью, защищённой стеклом Corning Gorilla Glass 7i, с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит (HBM) и частотой дискретизации касания 240 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 4/6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом 128 ГБ.

На тыльной стороне новинки располагается двойная камера, представленная 50-Мп основным модулем и 2-Мп вспомогательным сенсором, а на фронтальной панели имеется 8-Мп камера для селфи и видеозвонков, размещённая в круглом вырезе дисплея.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Модель снабжена слотом расширения для карты памяти microSD, двумя разъёмами для сим-карт, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, и портом USB Type-C.

Новинка поддерживает стандарты беспроводной связи 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4, а также систему позиционирования GPS. На выбор покупателю предлагается две цветовых версии — Midnight Violet и Sunset Peach.

Источник фото: Gizmochina

По словам производителя, Oppo K13x является самым прочным 5G-смартфоном в своём сегменте, обладая ударопрочным корпусом, изготовленным из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, с защитным стеклом Crystal Shield и системой поглощения ударов Sponge Shock Absorbment System с губчатой структурой. Новинка имеет сертификаты ударопрочности SGS Gold Drop и MIL-STD-810H, а также защищена от пыли и влаги, обладая рейтингом IP65.

Стоимость смартфона Oppo K13x 5G в индийской рознице стартует от 11 999 рупий (140 долларов США) за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 6 ГБ+128 ГБ оценён в 12 999 рупий (150 долларов США), а топовая конфигурация 8 ГБ+128 ГБ предлагается за 14 999 рупий (175 долларов США).

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#oppo k13x 5g
Источник: gizmochina.com
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