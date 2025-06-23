Производитель раскрыл игровые возможности новинки.

Компания OnePlus готовит своих потенциальных клиентов к предстоящему запуску нового смартфона Nord 5, позиционируя его в качестве быстрой игровой модели и раскрывая возможности, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Производитель утверждает, что смартфон OnePlus Nord 5 обеспечит показатель до 144 fps с максимальными настройками качества графической составляющей и яркостью 280 нит в течение пяти часов в таких играх, как BGMI (индийская версия PUBG Mobile) и Call of Duty Mobile. Отмечается, что функции Adaptive Frame Booster и Pro Gamer Mode, входящие в состав OxygenOS 15.1, обеспечат дополнительную эффективность и стабильность показателя fps.

Новинка оснащается 6.74-дюймовой плоской AMOLED-панелью с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 4.0 и 50-Мп тройной камерой.

Обеспечивает автономную работу устройства аккумуляторная батарея ёмкостью 6150 мА·ч. Новинка будет снабжена рядом дополнительных функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Официальная презентация игрового смартфона среднего класса OnePlus Nord 5 запланирована на 2 июля текущего года.