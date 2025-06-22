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Redmi K90 Pro может получить перископический телеобъектив с 50-Мп датчиком OmniVision
Информатор раскрыл подробности о характеристиках камеры.

Бренд Redmi работает над своей новой серией смартфонов K90, а информатор Digital Chat Station продолжает раскрывать подробности о характеристиках Pro-версии, в частности, об оснащении камеры, пишет издание Gizmochina.

Redmi K80 Pro. Источник фото: GSMArena

Ранее сообщалось, что смартфон Redmi K90 Pro обзаведётся перископическим телеобъективом, а сейчас информатор раскрывает некоторые детали — по словам Digital Chat Station, он получит 50-Мп датчик OmniVision OV50Q размером 1/1.3 дюйма, поддерживающий технологии LOFIC и QPD V3, обеспечивающие улучшенную скорость фокусировки, расширение динамического диапазона и уменьшение энергопотребления. Также заявлено о поддержке таких функций, как синтез суперкадров и плавные переходы кадров.

В более ранних утечках говорилось, что новинку оснастят 6.59-дюймовой плоской панелью LTPS с разрешением 2K, для производства которой будут применяться новые материалы, расширяющие возможности дисплея, и высокопроизводительным чипсетом следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Запуск Redmi K90 Pro в Китае ожидается в октябре или ноябре текущего года. На глобальном рынке новинка может дебютировать под названием Poco F8 Ultra.

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#redmi k90 pro
Источник: gizmochina.com
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