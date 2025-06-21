Протестированный экземпляр имел 12 ГБ ОЗУ.

Компания Oppo готовится к запуску своего нового смартфона Reno 14F на нескольких рынках. Совсем недавно он был протестирован в бенчмарке Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики, пишет издание Gizmochina.

На сайте Geekbench смартфон Oppo Reno 14F появился с модельным номером CPH2743 и чипсетом, оснащённым четырьмя производительными ядрами, достигающими тактовой частоты 2.21 ГГц, четырьмя эффективными ядрами с частотой 1.8 ГГц и графическим процессором Adreno 710. Эти характеристики соответствуют SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

В одноядерном тесте результат устройства составил 913 баллов, а в многоядерном — 2669 очков. Смартфон был снабжён 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 15.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что Oppo Reno 14F получит 6.67-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, накопитель объёмом до 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 45-Вт зарядки и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран.