Новинка получит ряд улучшений, но сохранит привычный дизайн.

Компания Samsung в скором времени представит свой новый доступный смартфон серии Galaxy S25, а издание SammyGuru совместно с OnLeaks раскрывает его дизайн, публикуя рендеры новинки.

Внешне смартфон Samsung Galaxy S25 FE практически не отличается от модели предшествующего поколения, Galaxy S24 FE, обладая вертикально расположенным блоком камер с отделёнными объективами на задней панели и плоским экраном с круглым вырезом для селфи-камеры.

Новинка сохранит 6.7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, который, согласно слухам, будет иметь пиковую яркость 2600 нит. Также новинке приписывается наличие той же 12-Мп селфи-камеры, что и у других моделей серии Galaxy S25, что станет улучшением по сравнению с 10-Мп модулем у предшественника.

Источник фото: SammyGuru/OnLeaks

Новая модель будет тоньше Galaxy S24 FE (8 мм), обладая размерами 161.4x76.6x7.4 мм. Новинка будет поставляться с предустановленной One UI 8 и получать обновления ПО в течение семи лет.

Ожидается, что Galaxy S25 FE будет основан на чипсете Exynos 2400, хотя наличие MediaTek Dimensity 9400 тоже не исключено. Запуск новой модели может состояться в конце третьего или начале четвёртого квартала текущего года.