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Oppo Reno 13A дебютировал с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, Snapdragon 6 Gen 1 и ценником $330
Новинка оснащена батареей на 5800 мАч

Компания Oppo представляет свой новый смартфон Oppo Reno 13A, который по целому ряду характеристик схож с дебютировавшим ранее Reno 13F, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Oppo Reno 13A снабжается 6,7-дюймовой AMOLED-панелью, защищённой стеклом AGC Dragontrail STAR2, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1 объёмом 128 ГБ.

Основная камера новинки представлена 50-Мп основным сенсором и поддерживает оптическую стабилизацию изображения, соседствуя с 8-Мп сверхширокоугольным объективом с углом обзора 112 градусов и 2-Мп макродатчиком. На фронтальной панели располагается 32-Мп селфи-камера.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой быстрой 45-Вт зарядки. Новинка оснащается двумя динамиками, слотом расширения для карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ, NFC-модулем, пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68/IP69, сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран и разъёмом USB Type-C. Модель поддерживает две сим-карты + eSIM, 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Источник фото: Gizmochina

Толщина устройства составляет 7,8 мм при весе 192 г. Новинка представлена в цветовых оформлениях Ice Blue, Charcoal Gray и Luminous Navy.

Стоимость смартфона Oppo Reno 13A в японской рознице составляет 48 000 иен (330 долларов США). Новинка уже доступна для предзаказа, а в продажу поступает с 26 июня.

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#oppo reno 13a
Источник: gizmochina.com
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