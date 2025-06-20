Раскрыты дополнительные данные о характеристиках смартфона.

Смартфон Redmi K80 Ultra должен быть официально презентован в Китае в ближайшее время, поэтому представители компании и информатор Experience More спешат поделиться дополнительными подробностями о характеристиках новинки, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Redmi K80 Ultra получит плоский 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 1280x2772 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой локальной яркостью 3200 нит, чипсет MediaTek Dimensity 9400+, выделенный графический чип D2, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1.

На задней панели новинки расположится двойная камера, включающая в себя основной модуль с 50-Мп датчиком Light Fusion 800 размером 1/1,55 дюйма и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный объектив с 8-Мп сенсором OmniVision OV08F. На фронтальной стороне разместится 20-Мп селфи-камера, оснащённая датчиком OmniVision OV20B.

Модель оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран, металлической средней рамкой, стереодинамиками, линейным двигателем оси X и задней панелью, изготовленной из стекловолокна.

Также новинка получит модуль NFC, пылевлагозащищённый корпус с рейтингом IP68/IP69, ИК-передатчик и аккумуляторную батарею ёмкостью 7410 мА·ч, которая, по словам производителя, обеспечит 2,26 дня автономной работы. Устройство будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. На выбор покупателю будут предложены белый (Moon Rock White), зелёный (Spruce Green), голубой (Ice Blue) и серый (Sandstone Gray) цветовые варианты.

Источник фото: GSMArena

Запуск смартфона Redmi K80 Ultra ожидается к концу июня текущего года. Ранее производитель сообщил, что новинка дебютирует в ценовом сегменте 3000 юаней (415 долларов США).