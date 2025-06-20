Мощность проводной и обратной проводной зарядки будет одинакова.

До запуска смартфона Poco F7 осталось всего несколько дней, поэтому представители бренда спешат поделиться новой информацией о характеристиках новинки — сейчас компания подтверждает недавние утечки о различающейся ёмкости аккумулятора модели для разных рынков, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Чуть ранее производитель сообщил, что индийская версия Poco F7 будут оснащена батареей ёмкостью 7550 мА·ч, что станет рекордом для рынка Индии, а сейчас объявляет о наличии у глобального варианта более скромного аккумулятора на 6500 мА·ч. При этом мощность проводной и обратной проводной зарядки останется неизменной, составляя 90 и 22.5 Вт соответственно.

В предыдущих сообщениях бренд подтвердил, что Poco F7 обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопителем UFS 4.1, 50-Мп основной камерой и мощной системой охлаждения большой площади. Новинка будет доступна в трёх цветовых оформлениях.

Официальный запуск смартфона Poco F7 состоится 24 июня текущего года.