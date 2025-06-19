Смартфон оснащён 8-ядерным чипом MediaTek

Смартфоны серии Tecno Spark 40 продолжают появляться в базе данных Google Play Console, в частности, совсем недавно в списке была замечена стандартная модель, что позволило узнать некоторые характеристики новинки, пишет издание Xpertpick.

Источник фото: Xpertpick

Сообщается, что смартфон Tecno Spark 40 оснастят дисплеем с разрешением HD+ (720x1600 точек) и плотностью пикселей 320 DPI, чипсетом, конфигурация которого соответствует SoC MediaTek Helio G80, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15.

На опубликованным изображении модель представлена с плоским экраном, обладающим скруглёнными углами. На фронтальной панели новинки в вырезе дисплея круглой формы можно заметить камеру для селфи и видеозвонков, а на боковой грани имеется три кнопки.

Информации о дате презентации линейки Tecno Spark 40 в настоящее время не предоставляется, но с учётом появления предстоящих новинок в базе данных Google Play Console дебют может состояться в ближайшее время.