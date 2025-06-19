Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Samsung может тестировать новые технологии для повышения ёмкости батарей своих мобильных устройств
Будущие новинки Samsung могут получить более ёмкие аккумуляторы

Компания Samsung является лидером на рынке смартфонов в отношении качества дисплеев и камер, хотя заметно отстаёт от большинства конкурентов, когда дело касается аккумуляторных батарей, но в скором времени ситуация может улучшиться, пишет издание Gizmochina со ссылкой на сообщение информатора PandaFlashPro.

Galaxy S24 Ultra. Источник фото: Wccftech/PBKreviews

Как утверждает информатор, уже некоторое время инженеры Samsung проводят эксперименты с различными технологиями для аккумуляторов, делая особый упор на надёжность, долговечность и высокую плотность энергии.

Отмечается, что в настоящее время большинство производителей мобильных устройств полагаются на кремний-углеродные батареи, сочетающие в себе высокую ёмкость и достаточно небольшие размеры, но имеется и недостаток — в процессе зарядки кремний может расширяться, что негативно сказывается на состоянии аккумуляторов, и Samsung это не устраивает.

Предполагается, что южнокорейский производитель может изучать возможности твердотельных и литий-ионных аккумуляторов следующего поколения, сочетающих в себе большую ёмкость и безопасность при использовании.

Благодаря внедрению новых технологий будущие топовые смартфоны Samsung должны наконец-то обзавестись более ёмкими аккумуляторными батареями, но процесс тестирования может затянуться, поэтому в ближайшие несколько месяцев изменения ситуации в данной области ждать не стоит.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
1
CNBC TV18: Индия может начать производство российского истребителя Су-57 вместо покупки F-35
+
Названа самая подешевевшая в России модель iPhone
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 576.80 WHQL
+
Новый владелец Danone в России вложит 100 млрд рублей в модернизацию производства
+
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
Для Borderlands 4 потребуется как минимум 8-ядерный процессор и видеокарта с 8 ГБ видеопамяти
2
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
3
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
Ученые выяснили, как люди с биполярным расстройством воспринимают окружающий мир
+
AMD готовит 256-ядерный процессор Epyc Venice на 2-нм техпроцессе
2
NVIDIA исправила много проблем в новых драйверах Game Ready и Studio версии 576.80
+
Вероятность столкновения Земли с другой планетой вычислена с помощью компьютерного моделирования
1
Exynos 2500 поддерживает экстренную отправку сообщений через спутники
+
Black Sky разрабатывает новый тип спутника для отслеживания ракет и создания цифровых двойников
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Июнь)
34
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
67
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
1
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
7
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
11
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
95
О пополнении баланса Steam в 2025 году — самый выгодный из легальных вариантов
3
Российские законодатели расширяют санкции параллельному импорту
3
Обзор фильмов «Балерина» и «Как приручить дракона» - два билета, два мира, один довольный зритель
6
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
2

Сейчас обсуждают

Waramagedon
10:17
Конечно пофиг в погоне за рекламными деньгами.
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
Dmitry Mitry
10:15
Заметка писалась ради "купить тут", и ни одна ссылка не работает.
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
Dmitry Mitry
10:13
Сколько не пробовал DLC - все ерунда, и к Borderlands в том числе. Прошел каждую по три раза безо всяких DLC.
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
corsi
10:02
У видеокарт интол доля рынка 0, их никто не покупает кроме пары человек.
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
smash526
10:00
Спасибо
Valve улучшила оверлей производительности Steam и добавила в него статистику загрузки компонентов ПК
Дато Нижегородский
09:54
А может они сейчас читают, специально не пишут комментарии что у них якобы пука не взорвалась? 🤔
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Майкопское Честное
09:52
Ночка у них поди выдалась бурная, вот и разрывы. Не всякая дупа линуксоида выдержит контейнеризацию.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дато Нижегородский
09:49
Уже 3 часа прошло, и ни одного комментария от линуксоида, там по-любому полный разрыв пук 💥
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Майкопское Честное
09:48
Рано ещё, они спят. Сейчас проснутся, подмоются, сходят со своим бойфрендом за лавандовым рафом и мазью от анальных трещин, и тогда уже начнут.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дато Нижегородский
09:39
Линуксоиды, давайте активнее комментируйте, или у вас уже пука горит 🔥. Или у вас настолько сильно взорвалась пука что вы сейчас ещё пока на околоземной орбите🤣. 🚶💨. 🚀🌍
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем