Будущие новинки Samsung могут получить более ёмкие аккумуляторы

Компания Samsung является лидером на рынке смартфонов в отношении качества дисплеев и камер, хотя заметно отстаёт от большинства конкурентов, когда дело касается аккумуляторных батарей, но в скором времени ситуация может улучшиться, пишет издание Gizmochina со ссылкой на сообщение информатора PandaFlashPro.

Galaxy S24 Ultra. Источник фото: Wccftech/PBKreviews

Как утверждает информатор, уже некоторое время инженеры Samsung проводят эксперименты с различными технологиями для аккумуляторов, делая особый упор на надёжность, долговечность и высокую плотность энергии.

Отмечается, что в настоящее время большинство производителей мобильных устройств полагаются на кремний-углеродные батареи, сочетающие в себе высокую ёмкость и достаточно небольшие размеры, но имеется и недостаток — в процессе зарядки кремний может расширяться, что негативно сказывается на состоянии аккумуляторов, и Samsung это не устраивает.

Предполагается, что южнокорейский производитель может изучать возможности твердотельных и литий-ионных аккумуляторов следующего поколения, сочетающих в себе большую ёмкость и безопасность при использовании.

Благодаря внедрению новых технологий будущие топовые смартфоны Samsung должны наконец-то обзавестись более ёмкими аккумуляторными батареями, но процесс тестирования может затянуться, поэтому в ближайшие несколько месяцев изменения ситуации в данной области ждать не стоит.