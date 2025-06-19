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Poco F7 на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 4 набирает больше 2 млн баллов в тесте AnTuTu
Производитель раскрывает возможности новинки.

Бренд Poco продолжает готовиться к предстоящему запуску своего нового смартфона Poco F7, постепенно раскрывая характеристики новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

В своём новом сообщении бренд подтвердил, что смартфон Poco F7 будет оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, отметив, что новинка набирает 2 084 535 баллов в бенчмарке AnTuTu. Индийская платформа Flipkart приводит ещё более высокие цифры, заявляя о показателе более 2.1 млн баллов в этом же тесте.

Также сообщается, что устройство обзаведётся мощной системой охлаждения большой площади с температурным контролем на основе ИИ, что обеспечит эффективный отвод тепла в процессе длительных игровых сессий, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1.

Ранее было подтверждено наличие у Poco F7 аккумуляторной батареи ёмкостью 7550 мА·ч, хотя данный показатель справедлив только для индийской версии, тогда как глобальный вариант, судя по утечкам, обзаведётся аккумулятором на 6550 мА·ч. Новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Смартфон Poco F7 будет официально представлен 24 июня текущего года.

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#poco f7
Источник: gsmarena.com
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