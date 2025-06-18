Производитель раскрыл дату запуска модели.

Компания Honor готовит потенциальных клиентов к предстоящему запуску своего нового складного смартфона Magic V5, раскрыв точную дату дебюта новинки, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Производитель сообщает, что складной смартфон Honor Magic V5 будет представлен 2 июля текущего года. Кроме того, на мероприятии будут презентованы продукты в сфере ИИ, хотя каких-либо подробностей компания не предоставляет.

Ожидается, что новинка получит 7.95-дюймовый складной дисплей и 6.45-дюймовый внешний экран, оба с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, представляющий собой разогнанный до 4.47 ГГц вариант стандартного чипа, 50-Мп основную камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольный модуль и 200-Мп перископический телеобъектив.

Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 6100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также утверждается, что новинка получит тонкий и лёгкий корпус, будет поддерживать передачу данных через спутниковую систему связи Beidou и оснащаться боковым сканером отпечатков пальцев. На выбор покупателю предложат цветовые версии Velvet Black, Warm White, Silk Road Dunhuang и Dawn Gold.